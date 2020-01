Video: Baumann bester Deutscher auf der Streif - die Hahnenkamm-Abfahrt in Kitzbühel

Sportschau. . 02:17 Min. . Das Erste.

Die deutschen Skirennläufer fahren in diesem Jahr nicht um den Sieg auf der Streif mit, doch mit Romed Baumann sah es zwischenzeitlich gut aus. Am Ende wurde Baumann bester Deutscher im Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel. Sehen Sie hier seine Abfahrt. | video