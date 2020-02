Jetzt im Livestream - Skispringen

Video: DSV-Alpinchef Maier über Rebensburg-Thematik: "Macht aus einer Mücke einen Elefanten"

Sportschau. . 06:38 Min. . Das Erste.

Nach der Kritik von Wolfgang Maier zeigt Viktoria Rebensburg mit ihrem ersten Abfahrtssieg in der Karriere ihr Können. Am ARD-Mikrofon sprichtWolfgang Maier über die Thematik, die für ihn übertrieben wurde. Zudem spricht der Alpinchef über die Aufstellung des DSV in der Zukunft. | video