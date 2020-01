Video: Katharina Hennig gibt dem deutschen Langlauf wieder ein Gesicht

Bei der Tour de Ski fiel Katharina Hennig so auf, dass sich ihre Follower-Zahlen in den Sozialen Medien verdoppelten. Sie zeigt, dass es möglich ist, ganz vorne mitzumischen - und sie weckt Hoffnungen für die Heim-WM in Oberstdorf. | video