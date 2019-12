Jetzt - Biathlon-Doku im Livestream

Video: Tour de Ski der Frauen - Carl und Hennig zum Massenstart

Sportschau. . 02:43 Min. . Das Erste.

Die deutschen Langläuferinnen sind gut in die Tour de Ski gestartet, verpassen aber die Top 10. Am ARD-Mikrofon sprechen Victoria Carl und Katharina Hennig über den Auftakt im Massenstart in Lenzerheide. | video