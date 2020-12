Ab 10.20 Uhr live - Wintersport satt am Samstag

Video: Biathlon - Hanna Öberg gewinnt 7,5km-Sprint in Kontiolahti

Sportschau. . 01:17 Min. . Das Erste.

Hanna Öberg gewinnt den Sprint in Kontiolahti. Wie bei den Herren steht ein Geschwisterpaar auf dem Podium. Denise Herrmann zeigte die beste Leistung der Deutschen mit 26 Sekunden Rückstand. Sie leistete sich einen Fehler am Schießstand und war auch in der Loipe überraschend schwach. | video