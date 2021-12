Vier für Peking

Video: Folge 13: Katrin Apel, Christoph Sumann & Raphael Poiree (S01/E13)

Ohne Gewehr - Leben nach dem Biathlon. . 44:40 Min. . Das Erste.

Wie geht es weiter, wenn Biathleten nicht mehr an ihrer Leistung feilen müssen, sondern am Leben danach? Sportschau-Moderator Michael Antwerpes trifft in Gräfenroda Doppelolympiasiegerin Katrin Apel, die trotz ihrer Erfolge immer im Schatten von Disl, Wilhelm und Henkel stand. In der Steiermark besucht Antwerpes den österreichischen Selfmade-Biathleten Christoph Sumann. Für ein Gespräch mit dem achtmaligen Weltmeister Raphael Pioree geht es nach Bergen in Norwegen – hier lebt der größte Rivale von Biathlon-Legende Bjoerndalen der Liebe wegen. | video