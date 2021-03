Para-Weltcup in Vuokatti - der zweite Tag in der Zusammenfassung

Sportschau. . 10:03 Min. . Verfügbar bis 20.03.2022. Das Erste.

Der zweite Wettkampftag des Para-Weltcups in Vuokatti bietet den Parathlet:innen die letzte Chance, sich vor den Weltmeisterschaften in Lillehammer und den Paralympics in Peking mit der internationalen Konkurrenz zu messen.