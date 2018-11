Der Wintersport-Samstag kompakt

Rundschau | 24.11.2018 | 01:28 Min. | Verfügbar bis 24.11.2019 | BR

Dreifachsieg für deutsche Rodlerinnen beim Weltcup-Auftakt in Innsbruck, Johannes Rydzek Zweiter bei der Nordischen Kombination in Ruka/Kuusamo, Alpin-Rennfahrer Thomas Dreßen sichert sich mit Platz sieben in Lake Louise die WM-Qualifikation - die wichtigsten Entscheidungen des Wintersport-Samstags kompakt.