Das Wintersport-Wochenende - das erwartet Sie

Während die Biathleten bereits in der heißen WM-Vorbereitungsphase sind und eine Weltcuppause einlegen, sind die Skispringer, die Alpinen Skirennläufer und die Nordischen Kombinierer auch am Wochenende im Einsatz. Für die Skispringer stehen zwei Wettbewerbe in Sapporo auf dem Programm.

Das "Nordic Combined Triple" in Seefeld verspricht besondere Spannung. Bei diesem Event findet am Freitag und Samstag jeweils ein Wettbewerb statt. Am Sonntag treten dann die besten 30 an, um den Gesamtsieger mit zwei Sprüngen und einem Finallauf über 15 Kilometer zu ermitteln.

Die Alpin-Männer tragen eine Abfahrt und einen Riesenslalom in Garmisch-Partenkirchen aus. Für den Mittenwalder Thomas Dreßen ist der Klassiker auf der Kandaharstrecke sein Heimrennen und die nächste Chance auf eine Topplatzierung. Die Frauen bestreiten ihre Rennen in Sotschi.

Außerdem am Wochenende im Einsatz: Die Rodler in Oberhof, die Skeletonis und Bobpiloten (beide auf der berühmten Natureisbahn in St. Moritz), Ski-Freestyler und Snowboarder.

Freitag, 31. Januar

Vinzenz Geiger beim Seefeld-Triple

Start des Nordic Combined Triple in Seefeld: Vinzenz Geiger & Co. jagen die starken Norweger um jarl Magnus Riiber.