"Sportverräter" im Visier der Stasi

Es gibt zahlreiche unvergessliche Momente im Sport, in denen die Zuschauer den Atem anhielten. So auch diesen: Ein Skispringer spreizt seine Arme wie ein Adler, kämpft mit aller Macht um die Balance in der Luft. Er trägt nur einen Ski, der andere schwebt zwischen seinen Beinen, es sieht aus wie ein Stunt aus einem James-Bond-Film.

Beim Absprung löst sich die Bindung

Doch es war sehr ernst, was Claus Tuchscherer (Jahrgang 1955) auf der Normalschanze bei der Nordischen Ski- WM im Februar 1978 in Lahti passierte. Beim Absprung hatte sich die Bindung des rechten Ski gelöst. Knapp 60 Meter weit kam der Medaillenanwärter, indem er in der Luft sein Körpergewicht auf den noch vorhandenen linken Sprungski verlagerte. Eine wahrlich große akrobatische Leistung. Nach der Landung folgte zwangsläufig ein Sturz, ein Platz auf dem Treppchen war dahin. Tuchscherer kam mit einer Wirbelsäulenverkrümmung und blauen Flecken davon.

Es gab auch einen ernsten politischen Hintergrund: Tuchscherer stammte aus Schönheide im Erzgebirge, wo er beim DDR -Sportclub Dynamo Klingenthal trainierte, er war einer der besten Kombinierer der Welt. Bei den Olympischen Spielen in Innsbruck 1976, wo er Fünfter wurde, setzte sich der damals 21-jährige nach Österreich ab. Fortan galt er im Osten als "Sportverräter".

Dass er in Lahti einen Ski verlor, hält Tuchscherer nicht für Zufall oder einen Unfall. Bis heute glaubt er an die Möglichkeit, dass damals die Stasi die Bindung an seinem Ski manipuliert hatte. Es war die Zeit des Kalten Krieges: Die Flucht eines Spitzensportlers war für die DDR-Oberen immer auch eine große Niederlage.

Von der Stasi massiv überwacht

Der Fall Tuchscherer lief so: Monate vor den Spielen von Innsbruck verliebte er sich in einem Trainingslager auf dem Dachsteingletscher in die Österreicherin Anna. Mit dem Taxi, das sie organisierte, ging es im Februar 1976 heimlich vom DDR -Olympia-Quartier in Mösern nach Bischofshofen und von dort im Zug in die Steiermark, Annas Heimat.