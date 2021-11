Konzepte, Konflikte und Kritik

Bei den Biathleten beginnt die neue Saison erst in gut zehn Tagen. Von einem entspannten Start mit hoher Impfquote und einer erleichterten Organisation ist aber nichts zu spüren. Im Gegenteil. Denn auch für den zweiten Corona-Winter gilt: "Die Organisation ist ein unheimlicher Aufwand" , berichtet Felix Bitterling, Sportdirektor des Weltverbandes IBU, im Gespräch mit der Sportschau.

Hoher organisatorischer Aufwand im Biathlon

"Wir arbeiten fast rund um die Uhr und haben nicht das Gefühl, dass der Stapel kleiner wird" , erklärt der Berchtesgadener. Zu koordinieren sind in der IBU-eigenen Datenbank mehrere tausend Athleten, Betreuer, Funktionäre oder Journalisten. Für jeden muss der Impfstatus geprüft und gecheckt werden, ob alle notwendigen Dokumente hochgeladen wurden.

Dokumente für die IBU-internen Kriterien und für die Einreisebestimmungen für das Gastgeberland eines Weltcups. "Wenn ich da einen deutschen QR-Code hochgeladen bekomme, geht das schnell. Aber beispielsweise chinesische oder japanische Dokumente muss ich erst einmal zum Übersetzer schicken" , erklärt Bitterling.

"Ein Sputnik-Geimpfter gilt in Österreich als nicht geimpft"

Um Sportler oder Betreuer für einen Weltcup zuzulassen, hat sich die IBU für einen anderen Weg als beispielsweise der Ski-Weltverband FIS oder der Bob-Weltverband IBSF entschieden. "Wir fragen im Vorfeld den Impfstatus ab. Jemand, der nicht geimpft ist, muss einen PCR -Test vorlegen, um eine Akkreditierung zu bekommen. Mindestens alle 72 Stunden muss der Test erneuert werden" , so Bitterling.

Was die Organisation so schwierig macht, sind unterschiedliche nationale Regelungen. "Von IBU -Seite akzeptieren wir jeden Impfstoff, der von einer nationalen Behörde zugelassen ist" , so Bitterling. Das sei aber nicht überall so. Bei den europäischen Weltcup-Standorten seien vielfach nur EU -Impfstoffe wie die von Biontech-Pfizer oder Moderna uneingeschränkt zugelassen.

Biathon-Sportdirektor Bitterling: "Akzeptieren jeden Impfstoff"

Wer aber mit dem russischen Impfstoff Sputnik V geimpft ist, braucht für den Weltcup-Auftakt in Schweden "bei der Einreise einen PCR -Test, gilt dann aber in Schweden als geimpft und kann sich frei bewegen" , erklärt Bitterling. Anfang Dezember im österreichischen Hochfilzen greifen andere Regeln. "Ein Sputnik-Geimpfter gilt in Österreich als nicht geimpft" , so Bitterling. Diese Person muss sich alle 72 Stunden mit einem PCR -Test testen lassen.

IBU: Keine Kostenübernahme für Ungeimpfte

Das bedeuteut einen organisatorisch und auch finanziell enormen Aufwand. Um Sportler und Betreuer, die mit Sputnik oder dem chinesischen Impfstoff Sinovac geimpft sind, entgegenzukommen, hat die IBU kürzlich entschieden, die Kosten für die PCR -Tests zu übernehmen. "Wir glauben, dass das auch eine Fairnessfrage ist. Sportler in Russland oder China können in ihren Ländern ja größtenteils gar keine EU-Impfstoffe wählen."

Für Ungeimpfte gilt das nicht: "Ungeimpfte akzeptieren wir als Event-Teilnehmer, wir übernehmen aber keine Kosten. Wer keine Tests vorweisen kann, kommt nicht ins Stadion" , sagt Bitterling.

Bob-Verband: Testpflicht für alle - vorab und während der Weltcups

Die FIS und damit Skilangläufer, Skispringer, Nordische Kombinierer, Alpine Skifahrer oder Snowboarder sowie die IBSF und damit Bobfahrer und Skeletonis gehen da einen anderen Weg.