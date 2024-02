Wettbewerbe und Zeiten So läuft die Wintersport-Woche in der Sportschau Stand: 05.02.2024 16:06 Uhr

In dieser Woche geht er los - der Saisonhöhepunkt der Biathleten. Die WM in Nove Mesto steht an. Außerdem Weltcups im Skispringen, Ski Alpin, Rodeln, der Nordischen Kombination, Langlauf und mehr. Wann was läuft im Ersten - hier gibt es die Übersicht.

Der Wintersport im Ersten am Mittwoch, 07.02.2024 Wettbewerb Sendezeit im Ersten Biathlon-WM: Mixed-Staffel 17 Uhr

Der Wintersport im Ersten am Freitag, 09.02.2024 Uhrzeit Wettbewerb In der Sportschau 4 Uhr Snowboard-Weltcup in Calgary: Halfpipe 12 Uhr Snowboard-Weltcup in Kayseri: Snowboardcross 13 Uhr Nordische Kombi: Massenstart Männer Otepää - Langlauf Livestream 13.45 Uhr Nordische Kombi: Massenstart Frauen Otepää - Langlauf Livestream 15 Uhr Nordische Kombi: Massenstart Männer Otepää - Springen Livestream 16.15 Uhr Nordische Kombi: Massenstart Frauen Otepää - Springen Livestream 17 Uhr Biathlon-WM: 7,5-km-Sprint Frauen Nove Mesto Livestream 18.40 Uhr Langlauf-Weltcup: 10 km Frauen Canmore Livestream 20.45 Uhr Langlauf-Weltcup: 10 km Männer Canmore Live-Ticker 23 Uhr Skisprung-Weltcup: Quali Männer Lake Placid Live-Ticker

Der Wintersport im Ersten am Samstag, 10.02.2024 Wettbewerb Sendezeit im Ersten Snowboard-Weltcup in Calgary: Halfpipe Ski-Freestyle: Weltcup Skicross Bakuriani 8 Uhr im Livestream Ski Alpin: Riesenslalom Männer 1. Lauf Bansko 9.25 Uhr Ski-Freestyle: Weltcup Skicross Bakuriani 10 Uhr Ski Alpin: Riesenslalom Frauen 1. Lauf Soldeu 10.25 Uhr Langlauf-Weltcup: 10 km Männer und Frauen, Canmore 11.05 Uhr Rodeln, Weltcup in Oberhof: Doppelsitzer Männer, 1. Lauf 11.15 Uhr Nordische Kombination: Springen Frauen Otepää 11.25 Uhr Rodeln, Weltcup Oberhof, Doppelsitzer Männer, 2. Lauf 12 Uhr Rodeln, Weltcup Oberhof, Doppelsitzer Frauen, 2. Lauf 12.35 Uhr Ski Alpin: Riesenslalom Männer 2. Lauf Bansko 12.50 Uhr Nordische Kombination: Springen Männer Oteepää 13.30 Uhr Ski Alpin: Riesenslalom Frauen 2. Lauf Soldeu 13.55 Uhr Rodeln, Weltcup in Oberhof: Einsitzer Frauen, 1. Lauf 14.30 Uhr Nordische Kombination: 10-km-Langlauf Männer Otepää 14.40 Uhr Rodeln, Weltcup in Oberhof: Einsitzer Frauen, 2. Lauf 15.10 Uhr Skisprung-Weltcup: Einzel Männer Lake Placid, 1. Durchgang 15.30 Uhr Nordische Kombination: 5-km-Langlauf Frauen Otepää 16.05 Uhr Fußball, 3. Liga 16.10 Uhr Skisprung-Weltcup: Einzel Männer Lake Placid, 2. Durchgang 16.20 Uhr Biathlon-WM: 10-km-Sprint Männer 16.55 Uhr Langlauf-Weltcup: Sprints Männer/Frauen in Canmore 21 Uhr im Livestream Skisprung-Weltcup: Super Team Männer Lake Placid 23 Uhr im Livestream

Der Wintersport im Ersten am Sonntag, 11.02.2024 Wettbewerb Sendezeit im Ersten Ski Alpin: Slalom Männer 1. Lauf Bansko 9.25 Uhr Nordische Kombination: Springen Frauen Otepää 10 Uhr Ski Alpin: Slalom Frauen 1. Lauf Soldeu 10.25 Uhr Nordische Kombination: Springen Männer Otepää 11 Uhr Ski-Freestyle: Weltcup Skicross Bakuriani 11.30 Uhr Rodeln, Weltcup in Oberhof: Einsitzer Männer, 2. Lauf 12 Uhr Nordische Kombination: 5-km-Langlauf Frauen Otepää 12.35 Uhr Ski Alpin: Slalom Männer 2. Lauf Bansko 12.50 Uhr Nordische Kombination: 10-km-Langlauf Männer Otepää 13.30 Uhr Ski Alpin: Slalom Frauen 2. Lauf Soldeu 14 Uhr Biathlon-WM: 10-km-Verfolgung Frauen 14.25 Uhr Skisprung-Weltcup: Einzel Männer Lake Placid, 1. Durchgang 15.15 Uhr Rodeln, Weltcup in Oberhof: Teamstaffel 16.10 Uhr Skisprung-Weltcup: Einzel Männer Lake Placid, 2. Durchgang 16.20 Uhr Biathlon-WM: 12,5-km-Verfolgung Männer 17 Uhr