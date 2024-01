Wettbewerbe und Zeiten im Überblick So läuft die Wintersport-Woche bei der Sportschau Stand: 15.01.2024 12:28 Uhr

Die lange Wintersport-Woche beginnt diesmal bereits am Dienstag: Mit einem Slalom der Frauen und einem Skisprung-Weltcup in Szczyrk. Die Biathleten ziehen später nach Antholz weiter, die alpinen Skirennfahrer sind auf der Streif in Kitzbühel und die Technik-Spezialistinnen in Jasna gefordert. Bei den Skispringer geht die Tour druch Polen weiter. Hier gibt es den Termin-Überblick.

Die Biathleten versuchen ab Donnerstag beim Weltcup im italienischen Antholz alle Scheiben abzuräumen, während die alpinen Speed-Spezialisten die Streif in Kitzbühel hinunterjagen. Am Ganslernhang suchen die Alpin-Edeltechniker im eng gesetzten Kurs den Sieger. Für die Slalomspezialistinnen um Lena Dürr werden die Stangen im slowakischen Jasna gesteckt. Für die Skilangläufer steht der Heim-Weltcup in Oberhof auf dem Programm.

Der Wintersport am Dienstag, 15.01. Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 18 Uhr Ski alpin: Slalom der Frauen in Flachau Livestream 18 Uhr Skisprung-Qualifikation der Männer in Szczyrk Livestream 18.15 Uhr Snowboard: Parallel-Slalom Männer & Frauen, Bad Gastein

Der Wintersport am Mittwoch, 17.01. Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 14.15 Uhr Snowboard: Parallel-Slalom, Team, Bad Gastein 17.30 Uhr Skispringen: PolSki Tour, Einzel, Männer, Szczyrka Livestream

Der Wintersport am Donnerstag, 18.01. Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 14.20 Uhr Biathlon: Einzel, Männer, Antholz Livestream

Der Wintersport am Freitag, 19.01. Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 8.30 Uhr Skispringen: Einzel der Frauen, Zao Livestream 11.30 Uhr Biathlon: Einzel der Frauen, Antholz Livestream 13.40 Uhr Ski Alpin: Abfahrt der Männer, Kitzbühel Livestream 15.10 Uhr Skilanglauf: Sprint der Männer und Frauen, Oberhof Livestream 18 Uhr Skispringen Qualifikation Männer, Zakopane Livestream

Der Wintersport am Samstag, 20.01. Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 1 Uhr Ski Freestyle: Moguls Männer und Frauen in Val St. Come/Kanada 8.30 Uhr Skispringen: Super Team der Frauen, Zao Livestream 9.30 Uhr Ski Alpin: Riesenslalom Frauen, Jasna Livestream 10.25 Uhr Skilanglauf: Massenstart Männer, Oberhof Livestream 11.30 Uhr Ski Alpin: Abfahrt der Männer, Kitzbühel Livestream 12 Uhr Snowboard: Parallelslalom in Pamporov Livestream 12.55 Uhr Biathlon: Staffel Single-Mixed, Antholz Livestream 13.15 Uhr Ski Freestyle: Slopestyle Männer und Frauen, Laax 13.30 Uhr Skilanglauf: Massenstart Frauen, Oberhof Livestream 12.55 Uhr Biathlon: Staffel Mixed, Antholz Livestream 16 Uhr Skispringen: Einzel, Männer, Zakopane Livestream 20.15 Uhr Ski Freestyle: Skicross Männer und Frauen, Nakiska/Kanada

Der Wintersport am Sonntag, 21.01. Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 8 Uhr Skispringen: Einzel der Frauen, Zao Livestream 9.30 Uhr Ski alpin: Slalom der Frauen, Jasna Livestream 10.30 Uhr Ski alpin: Slalom der Männer, Kitzbühel Livestream 10.50 Uhr Skilanglauf: Staffel der Frauen, Oberhof Livestream 12.15 Uhr Ski alpin: Slalom der Frauen, Jasna Livestream 12 .30 Uhr Biathlon: Massenstart der Männer, Antholz Livestream 13 Uhr Snowboard: Paralell-Slalom Männer und Frauen Pamporovo Livestream 13.15 uhr Ski Freestyle: Slopestyle Männer und Frauen, Laax 13.10 Uhr Skilanglauf: Staffel der Männer, Oberhof Livestream 14.45 Uhr Biathlon: Massenstart der Frauen, Antholz Livestream 16 Uhr Skispringen: Einzel der Männer, Zakopane Livestream 20.15 Uhr Ski Freestyle: Skicross Männer und Frauen, Nakiska/Kanada Livestream