Wettbewerbe und Zeiten im Überblick So läuft die Wintersport-Woche ab Dienstag bei der Sportschau Stand: 22.01.2024 11:37 Uhr

Die Skispringer freuen sich auf das WM-Spektakel am Kulm, für die Rodler geht es in Altenberg um WM-Medaillen. Heimspiel heißt es für die Skirennfahrer und die Nordischen Kombinierer. Die Bob- und Skeleton-Piloten rasen in Lillehammer durch den Eiskanal. Hier gibt es den Termin-Überblick.

Die neue Wintersport-Woche beginnt schon am Dienstag. Nach dem Showdown in Kitzbühel steht mit dem Riesenslalom und Slalom unter Flutlicht in Schladming das nächste Highlight bevor. Zaubert Linus Straßer den nächsten Traumlauf in den Schnee? Riesenslalom heißt es auch am Donnerstag - doch statt auf Ski fällt die Entscheidung mit dem Snowboard in Rogla. So richtig Fahrt nimmt der Wintersport am Freitag auf. Die Qualifikation für die Skiflug-WM steht an, die Skeletonis sind gefordert und auch die Langläufer bestreiten ihre ersten Rennen in Goms und Garmisch freut sich auf die besten Speedrennfahrer der Welt.

Der Wintersport am Dienstag, 23.01. Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 17.40 Uhr Ski Alpin: Riesenslalom der Männer, Schladming, 1. Lauf Livestream / Live-Ticker 20.15 Uhr Ski Alpin: Riesenslalom der Männer, Schladming, 1. Lauf Livestream / Live-Ticker

Der Wintersport am Mittwoch, 24.01. Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 17.30 Uhr Ski Alpin: Slalom der Männer, Schladming, 1. Lauf Livestream / Live-Ticker 20.15 Uhr Ski Alpin: Slalom der Männer, Schladming, 1. Lauf Livestream / Live-Ticker

Der Wintersport am Donnerstag, 25.01. Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 14 Uhr Snowboard: Parallel Riesenslalom Frauen/Männer, Rogla

Der Wintersport am Freitag, 26.01. Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 9 Uhr Skeleton: Männer in Lillehammer 11 Uhr Ski Alpin: Abfahrt der Frauen. Cortina d'Ampezzo Live-Ticker 12 Uhr Snowboard-Cross: Frauen und Männer, St. Moritz 13 Uhr Skeleton: Frauen in Lillehammer 13 Uhr Rodeln-WM: Sprint-Entscheidung, Doppelsitzer, Männer in Altenberg 13.55 Uhr Rodeln-WM: Sprint-Entscheidung, Frauen in Altenberg 14 Uhr Skiflug-WM: Quali, Männer in Kulm/Mitterndorf 14.45 Uhr Rodeln-WM: Sprint-Entscheidung, Männer in Altenberg 15:30 Uhr Langlauf: Mixed-Staffel, Goms Live-Ticker 15.40 Uhr Rodeln-WM: Sprint-Entscheidung, Doppelsitzer, Frauen in Altenberg 20 Uhr Ski Freestyle: Mogus, Frauen und Männer in Waterville

Der Wintersport am Samstag, 27.01. Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 8.40 Uhr Rodeln-WM: Doppelsitzer, Frauen in Altenberg 9 Uhr Bob: Monobob, Frauen in Lillehammer 9.45 Uhr Nordische Kombination: Springen, Frauen in Schonach, Frauen, Springen, Normalschanze Live-Ticker 10.30 Uhr Nordische Kombination: Springen, Männer in Schonach Live-Ticker 10.30 Uhr Ski Alpin: Abfahrt, Frauen in Cortina d'Ampezzo Live-Ticker 11 Uhr Rodeln-WM: Einzel, Männer in Altenberg 11.30 Uhr Skispringen: Normalschanze Frauen, Ljubno Live-Ticker 11.45 Uhr Ski Alpin: Super-G, Männer in Garmisch Live-Ticker 12.45 Uhr Snowboard: Parallel Riesenslalom, Frauen und Männer in Simonhöhe 13 Uhr Bob: Zweierbob, Männer in Lillehammer 13.20 Uhr Nordische Kombination: 10 km-Lauf, Männer in Schonach Live-Ticker 14 Uhr Skiflug-WM: Einzel, Männer in Kulm/Mitterndorf Live-Ticker 14 Uhr Rodeln-WM: Doppelsitzer, Männer in Altenberg 14.45 Uhr Nordische Kombination: 5 km-Lauf, Frauen in Schonach Live-Ticker 15:30 Uhr Langlauf: Sprint Freistil, Männer und Frauen in Goms Live-Ticker 20 Uhr Ski Freestyle: Dual Moguls, Männer und Frauen in Waterville

Der Wintersport am Sonntag, 28.01. Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 9 Uhr Bob: Zweierbob, Frauen in Lillehammer 9:30 Uhr Langlauf: 20 km Massenstart, Frauen in Goms Live-Ticker 9.30 Uhr Nordische Kombination: Springen, Frauen in Schonach Live-Ticker 10.20 Uhr Nordische Kombination: Springen, Männeri n Schonach Live-Ticker 10:30 Uhr Ski Alpin: Super-G, Frauen in Cortina d'Ampezzo, Live-Ticker 10.45 Uhr Rodeln-WM: Einzel, Frauen in Altenberg 11 Uhr Skispringen: Normalschanze, Frauen in Ljubno Live-Ticker 11.30 Uhr Ski Alpin: Super-G, Männer in Garmisch Live-Ticker 12.15 Uhr Ski Cross: Männer in St. Moritz 12.15 Uhr Snowboard: Mixed Parallel Slalom in Simonhöhe, Alpin - 13 Uhr Bob: Viererbob in Lillehammer 13.15 Uhr Nordische Kombination: 10 km-Lauf, Männer in Schonach Live-Ticker 13:30 Uhr Langlauf: 20 km Massenstart, Männer in Goms Live-Ticker 14 Uhr Nordische Kombination: 7,5 km-Laufm Frauen in Schonach Live-Ticker 14 Uhr Rodeln-WM: Teamstaffel in Altenberg 14 Uhr Skiflug-WM: Team, Männer in Kulm/Mitterndorf Live-Ticker