Biathlon, Skispringen, Ski Alpin und mehr So läuft der Wintersport in dieser Woche bei der Sportschau Stand: 05.12.2023 15:09 Uhr

Der Wintersport nimmt am kommenden Wochenende richtig Fahrt auf. Für einige Sportarten, wie Skicross oder Bob der Frauen, beginnt der Weltcup. In anderen Sportarten, wie dem Eiskunstlaufen, steht schon der erste Saisonhöhepunkt an. Im Biathlon und Skispringen geht es um die Frage: Können die deutschen Athleten ihren Erfolgslauf fortsetzen? Die Skispringer können sich dabei auf einen Heimweltcup freuen. Hier gibt es den Termin-Überblick.

Donnerstag: Eiskunstlauf-Finale und Skicross-Auftakt

Das lange Wintersport-Wochenende beginnt am Donnerstag in Peking und Val Thorens. In der chinesischen Hauptstadt versammeln sich die weltbesten Eiskunstläuferinnen und Eiskunstläufer zum Grand-Prix-Finale. Erstmals überhaupt haben sich drei deutsche Eiskunstlauf-Paare dafür qualifiziert - zwei davon werden nach China reisen. Ab 10.55 Uhr zeigen wir das Kurzprogramm der Paare mit Minerva Hase und Nikita Volodin im Livestream. Ab 13.30 Uhr starten dann auch die Skicrosser in den Weltcup. Die Quali am Dienstag verlief vor allem für die deutschen Top-Männer nicht optimal. Nun geht es für Männer und Frauen um Weltcup-Punkte.

Der Wintersport am Donnerstag, 7.12., in der Sportschau Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 10.55 Uhr Eiskunstlauf Grand Prix Finale Paarlauf Livestream 13.30 Uhr Skicross Weltcup in Val Thorens Livestream

Freitag: Skeleton, Ski Alpin, Biathlon, Skispringen

Der lange Wintersport-Freitag steht im Zeichen des Eiskanals sowie der Speed-Fahrerinnen, der Biathleten und Skispringer.

Auf ein echtes Heimspiel können sich die Skispringer freuen. Im sächsischen Klingenthal steht am Nachmittag die Quali an. Die Biathleten starten ab 11.25 Uhr in ein dicht gepacktes Hochfilzen-Programm, heute stehen der 10-km-Sprint der Männer (11.25 Uhr) und der 7,5-km-Sprint der Frauen (14.10 Uhr) an. Können Philipp Nawrath und Franziska Preuß ihre Gelben Trikots verteidigen?

Die Alpin-Frauen hoffen im Schweizer St. Moritz auf das erste Speed-Rennen der Saison. Freitag soll ein Super-G stattfinden. Zudem rasen in Frankreich die Skeleton-Frauen und -Männer erstmals in dieser Saison "mit voller Kapelle" durch den Eiskanal. Der Saisonauftakt in Peking Mitte November fand mit reduziertem Starterfeld statt.

Im Livestream zu sehen zudem das Eiskunstlauf-Grand-Prix-Finale. Ab 9.40 Uhr zeigen wir die Kür im Paarlaufen. Den ersten Saison-Weltcup der Rennrodler zeigen wir ab 10.35 Uhr im Livestream, die Doppelsitzer der Männer und Frauen rasen in Salt Lake City in den USA die Eisrinne hinab.

Samstag: Volles Programm, von Alpin über Biathlon zu Skispringen

Der Samstag bietet Wintersport-Fans neun Stunden beste Unterhaltung. Die Ski-Alpin-Männer hoffen eine Woche nach der Absage von Beaver Creek in Val d'Isère auf einen Riesenslalom. Die Frauen in St. Moritz auf eine Abfahrt. Die Bobfahrerinnen dürfen erstmals in diesem Winter ran, in La Plagne steht ein Monobob-Lauf an. Im Biathlon stehen die Verfolgungsrennen von Hochfilzen auf dem Programm. Ihren Weltcup-Saisonauftakt erleben im Rodeln auch die Einsitzerinnen. Beim Skispringen in Klingenthal geht es um die Podestplätze im Einzel. Außerdem wollen die deutschen Langläufer in Östersund an ihre guten Ergebnisse der Vorwoche anknüpfen, heute sind in den Sprints schnelle Beine gefragt.

Im Livestream gibt es bereits ab 9 Uhr den Monobob-Wettkampf der Frauen und den Zweierbob-Wettkampf der Männer zu sehen.

Sonntag: Wochenend-Finale u.a. mit Biathlon-Staffeln und Skisprung-Heimspiel

Das lange Wintersport-Wochenende nimmt am Sonntag nochmal Fahrt auf. Wir zeigen mehr als siebeneinhalb Stunden flimmert Sport mit Schnee und Eis und Schießscheiben. Zu den Höhepunkten des sonntags dürften die Biathlon-Staffeln aus Hochfilzen zählen. Im Bob rasen die Vierer der Männer und Zweier der Frauen durch den Eiskanal in La Plagne. Beim Skisprung-Heimspiel in Klingenthal steht noch ein Einzel an. Und im Ski Alpin hoffen die Slalom-Männer in Val d'Isère und die Speed-Frauen in St. Moritz auf perfekte Bedingungen.

Im Livestream sind wir ab 9 Uhr beim Zweierbob der Frauen und ab 13.30 Uhr im Viererbob der Männer live dabei.