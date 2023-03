Ticker, Livestreams und Zeitplan So läuft die Wintersport-Woche bei der Sportschau Stand: 13.03.2023 11:07 Uhr

Im Wintersport geht's ohne Verschnaufpause weiter: Im Ski Alpin steigt das Saisonfinale in Andorra, die Biathleten sind zum Abschluss in Oslo zu Gast und die Skispringer verlängern ihre Raw-Air-Tournee. Dabei dürfen die Frauen in Vikersund auch erstmals Skifliegen.

Der Traum von ganz weiten Sprüngen wird wahr für Katharina Althaus und ihre Skisprung-Kolleginnen. Am Wochenende dürfen sie erstmals von der Skiflugschanze Vikersund springen. Zuvor werden sie allerdings noch weitere Wettkämpfe in Norwegen bestreiten.

Saisonfinale in Biathlon und Ski Alpin

Im Wintersport-verrückten Land sind zudem auch die Langläufer und die Biathleten zu Gast. Während Erstere nur noch in Drammen antreten, um dann nach Schweden weiterziehen, beenden Letztere ihre Saison am legendären Holmenkollen in Oslo.

Auch die Skirennfahrer bestreiten ihre letzten Wettkämpfe des Winters. Sie gastieren dabei in Soldeu in Andorra, wo sie ab Mittwoch um die letzten Weltcup-Punkte der Saison 2022/23 fahren werden. Die Gesamtweltcupsieger Marco Odermatt und Mikaela Shiffrin stehen dabei bereits fest.

Wintersport-Fahrplan am Montag, 13. März Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 16.30 Uhr Skispringen: Raw Air: Einzel Frauen, Lillehammer Liveticker

Wintersport-Fahrplan am Dienstag, 14. März Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 14 Uhr Skilanglauf: Sprint Frauen klassisch, Drammen Liveticker 14 Uhr Skilanglauf: Sprint Männer klassisch, Drammen Liveticker 16.10 Uhr Skispringen: Raw Air: Einzel Männer, Lillehammer ARD + Livestream + Liveticker

Wintersport-Fahrplan am Mittwoch, 15. März Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 10 Uhr Ski Alpin: Abfahrt Männer, Soldeu ARD + Livestream + Liveticker 11.30 Uhr Ski Alpin: Abfahrt Frauen, Soldeu ARD + Livestream + Liveticker 13 Uhr: Snowboard: Parallel-Riesenslalom Frauen und Männer, Rogla Livestream 16.30 Uhr Skispringen: Raw Air: Einzel Frauen, Lillehammer Livestream + Liveticker

Wintersport-Fahrplan am Donnerstag, 16. März Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 10 Uhr Ski Alpin: Super-G Frauen, Soldeu ARD + Livestream + Liveticker 11.30 Uhr Ski Alpin: Super-G Männer, Soldeu ARD + Livestream + Liveticker 12.30 Uhr Snowboardcross: Frauen und Männer, Veysonnaz 15.15 Uhr Biathlon: 10 km Sprint Männer, Oslo ARD + Livestream + Liveticker 16.30 Uhr Skispringen: Raw Air: Einzel Männer, Lillehammer ARD + Livestream + Liveticker

Wintersport-Fahrplan am Freitag, 17. März Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 9.30 Uhr Ski-Freestyle: Moguls Frauen und Männer, Almaty 12 Uhr Ski Alpin: Team-Parallel Mixed, Soldeu Livestream + Liveticker 12 Uhr Skilanglauf: 10 km klassisch Frauen, Falun Livestream + Liveticker 13.45 Uhr Skilanglauf: 10 km klassisch Männer, Falun Livestream + Liveticker 15.20 Uhr Biathlon: 7,5 km Sprint Frauen, Oslo ARD + Livestream + Liveticker 17 Uhr Skicross: Frauen und Männer, Craigleith

Wintersport-Fahrplan am Samstag, 18. März Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 9 Uhr Ski Alpin: Riesenslalom Männer, Soldeu Liveticker 9.30 Uhr Ski-Freestyle: Dual Moguls Frauen und Männer, Almaty 10.30 Uhr Ski Alpin: Slalom Frauen, Soldeu ARD + Livestream + Liveticker 11 Uhr Ski-Freestyle: Slopestyle Frauen, Tignes 12.30 Uhr Ski-Freestyle: Slopestyle Männer, Tignes 12.45 Uhr Biathlon: 12,5 km Verfolgung Männer, Oslo ARD + Livestream + Liveticker 13.20 Uhr Skilanglauf: Sprint Frauen Freistil, Falun ARD + Livestream + Liveticker 13.20 Uhr Skilanglauf: Sprint Männer Freistil, Falun ARD + Livestream + Liveticker 13.45 Uhr Snowboard: Parallel-Slalom, Berchtesgaden ARD + Livestream 15.10 Uhr Biathlon: 10 km Verfolgung Frauen, Oslo ARD + Livestream + Liveticker 16.30 Uhr Skispringen: Raw Air: Einzel Männer, Vikersund ARD + Livestream + Liveticker 20 Uhr Skicross: Frauen und Männer, Craigleith Livestream

Wintersport-Fahrplan am Sonntag, 19. März Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 9 Uhr Ski Alpin: Riesenslalom Frauen, Soldeu Livestream + Liveticker 9.30 Uhr Ski-Freestyle: Aerials Frauen und Männer, Almaty 10 Uhr Skispringen: Raw Air: Einzel Frauen, Vikersund Livestream + Liveticker 10.30 Uhr Ski Alpin: Slalom Männer, Soldeu ARD + Livestream + Liveticker 11.15 Uhr Skilanglauf: 4x5 km Mixed-Staffel, Falun Livestream + Liveticker 12.50 Uhr Biathlon: 15 km Massenstart Männer, Oslo ARD + Livestream + Liveticker 14 Uhr Snowboard: Parallel-Slalom Team, Berchtesgaden Livestream 15.10 Uhr Biathlon: 12,5 km Massenstart Frauen, Oslo ARD + Livestream + Liveticker 16 Uhr Skispringen: Raw Air: Einzel Männer, Vikersund ARD + Livestream + Liveticker 17 Uhr Skicross: Frauen und Männer, Craigleith