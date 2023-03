Live-Ticker, Livestreams und Zeitplan So läuft die Wintersport-Woche bei der Sportschau Stand: 06.03.2023 10:32 Uhr

Weiter geht's im Wintersport: Die Biathleten sind in Östersund zu Gast, in Oslo treffen sich die Langläufer, Kombinierer und Skispringer nur eine Woche nach der Nordischen Ski-WM wieder. Am legendären Holmenkollen stehen für die Langläufer anstrengende 50 Kilometer auf dem Programm. Die Skispringer starten dort die Raw-Air-Tournee. Ski-Star Mikaela Shiffrin kann in Are Geschichte schreiben.

Wintersport-Fahrplan am Donnerstag, 9. März Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 13.15 Uhr Biathlon: 15 km Einzel Frauen, Östersund Liveticker 16.20 Uhr Biathlon: Einzel 20 km, Östersund Liveticker 18.15 Uhr Nordische Kombination: Frauen, Oslo Liveticker

Wintersport-Fahrplan am Freitag, 10. März Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 10 Uhr Ski Alpin: Riesenslalom Frauen, Are Liveticker 17 Uhr Skispringen: Raw Air: Einzel Männer, Quailifikation, Oslo Ergebnisse 20 Uhr Skispringen: Raw Air: Einzel Frauen Qualifikation, Oslo Ergebnisse

Wintersport-Fahrplan am Samstag, 11. März Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 9.30 Uhr Ski Alpin: Riesenslalom Männer, Kranjska Gora Liveticker 9.30 Uhr Nordische Kombination: Einzel Männer, Oslo Liveticker 10.30 Uhr Ski Alpin: Slalom Frauen, Are Liveticker 10.30 Uhr Langlauf: 50 km Männer Massenstart Freistil, Oslo Liveticker 11 Uhr Snowboard: Cross Männer/Frauen, Sierra Nevada 14 Uhr Biathlon: 4x6 km Staffel Frauen, Östersund Liveticker 14.40 Uhr Skispringen: Raw Air: Einzel Männer, Oslo Liveticker 16.30 Uhr Biathlon: 4x7,5 km Staffel Männer Liveticker 18 Uhr Skispringen: Raw Air: Einzel Frauen, Oslo Liveticker

Wintersport-Fahrplan am Sonntag, 12. März Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 9 Uhr Nordische Kombination: Einzel Männer, Oslo Liveticker 9.30 Uhr Ski Alpin: Riesenslalom Männer, Kranjska Gora Liveticker 10.15 Uhr Langlauf: 50 km Frauen Massenstart Freistil, Oslo Liveticker 11 Uhr Ski Frestyle: Ski Cross Frauen/Männer, Veysonnaz 11.30 Uhr Skispringen: Raw Air: Einzel Männer Qualifikation, Oslo Liveticker 12 Uhr Snowboard: Cross Männer/Frauen, Sierra Nevada 13 Uhr Biathlon: Massenstart Frauen, Östersund Liveticker 13 Uhr Skispringen: Raw Air: Einzel Frauen Qualifikation, Oslo Liveticker 14.15 Uhr Skispringen: Raw Air: Einzel Männer, Oslo Liveticker 16 Uhr Biathlon: Massenstart Männer, Östersund Liveticker 16.30 Uhr Skispringen: Raw Air: Einzel Frauen, Oslo Liveticker