Live-Ticker, Livestreams und Zeitplan So läuft die Wintersport-Woche bei der Sportschau Stand: 20.02.2023 13:28 Uhr

In Planica startet die Nordische Ski-WM. In Georgien suchen die Snowboarder ihre Weltmeister. Für die alpinen Skifahrer stehen knapp eine Woche nach der WM die nächsten Wettbewerbe auf dem Programm.

In Planica startet am Dienstag die Nordsiche Ski-WM. Für die Snowboarder und Ski Freestyler gehen die Weltmeisterschaften in Georgien weiter. Für die Rodler steht der Heim-Weltcup in Winterberg auf dem Programm. Und am Wochenende geht es im Ski-Alpin-Zirkus weiter. Die Männer müssen in die USA reisen, die Faruen bestreiten ihre Rennen in Crans Montana.

Wintersport-Fahrplan am Dienstag, 21. Februar Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 10 Uhr Snowboard-WM: Parallel-Riesenslalom, Männer und Frauen, Bakuriani Livestream

livestream Snowboard-Weltcup Snowboard Parallel-Riesenslalom in Bakuriani, am 21.02. ab 10 Uhr Snowboard-Weltcup in Bakuriani - ab 10 Uhr geht es für die Snowboarder und Snowboarderinnen im Parallel-Riesenslalom an den Start. mehr

Wintersport-Fahrplan am Mittwoch, 22. Februar Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 10 Uhr Snowboard-WM: Parallel-Slalom, Mixed, Bukuriani Livestream 11 Uhr Ski Freestyle-WM: Aerials, Männer und Frauen, Bakuriani

livestream Snowboard-Weltcup Snowboard Parallel-Team in Bakuriani, am 22.02. ab 09.30 Uhr Snowboard-Weltcup in Bakuriani - ab 09.30 Uhr steht für die Snowboarder und Snowboarderinnen der Team-Wettbewerb auf dem Programm. mehr

Wintersport-Fahrplan am Donnerstag, 23. Februar Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 14.30 Uhr Nordische Ski-WM: Langlauf, Sprint klassisch Frauen, Planica Liveticker 14.30 Uhr Nordische Ski-WM: Langlauf, Sprint klassisch Männer, Planica Liveticker 17 Uhr Nordische Ski-WM: Skispringen, Frauen, Einzel, Planica Liveticker

Wintersport-Fahrplan am Freitag, 24. Februar Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 11 Uhr Ski Freestyle-WM: Ski Cross, Männer und Frauen, Bakurani 11.30 Uhr Nordische Ski-WM: Nordische Kombination, Frauen, Springen, Planica Liveticker 14 Uhr Nordische Ski-WM: Nordische Kombination, Frauen, Langlauf 5 km , Planica Liveticker 15.30 Uhr Nordische Ski-WM: Langlauf, Skiathlon 2x15 km, Männer Liveticker

Wintersport-Fahrplan am Samstag, 25. Februar Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 10 Uhr Nordische Ski-WM: Nordische Kombination, Einzel, Männer, Springen Liveticker 11 Uhr Ski Alpin: Abfahrt Frauen, Crans Montana Liveticker 12.15 Uhr Nordische Ski-WM: Skispringen, Team, Frauen, Planica Liveticker 14 Uhr Nordische Ski-WM: Langlauf, Skiathlon 2x7,5 km, Frauen, Planica Liveticker 14.15 Uhr Rodeln: Einsitzer Frauen, Winterberg 15.30 Uhr Nordische Ski-WM: Nordische Kombination, Einzel, Männer, Langlauf 10 km Liveticker 17 Uhr Nordische Ski-WM: Skispringn, Einzel, Männer, Planica Liveticker 19 Uhr Ski Alpin: Riesenslalom Männer, Palisades Tahoe Liveticker

Wintersport-Fahrplan am Sonntag, 26. Februar Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 10.30 Uhr Nordische Ski-WM: Nordische Kombination, Staffel Mixed, Springen, Planica Liveticker 10.55 Uhr Rodeln: Einsitzer Männer, Winterberg 11 Uhr Ski Alpin: Super-G Frauen, Crans Montana Liveticker 11.30 Uhr Ski Freestyle-WM: Dual Moguls, Männer und Frauen, Bakuriani 13.30 Uhr Nordische Ski-WM: Langlauf, Teamsprint Frauen, Planica Liveticker 13.30 Uhr Nordische Ski-WM: Langlauf, Teamsprint Männer, Planica Liveticker 14.20 Uhr Rodeln: Team-Staffel Mixed, Winterberg 15 Uhr Nordische Ski-WM: Nordische Kombination, Staffel Mixed, Langlauf 4x5 km, Planica Liveticker 17 Uhr Nordische Ski-WM: Skispringen Mixed, Planica Liveticker 19 Uhr Ski Alpin: Slalom Männer, Palisades Tahoe Liveticker