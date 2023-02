Live-Ticker, Streams und Zeitplan So läuft der Wintersport ab Dienstag in der Sportschau Stand: 13.02.2023 10:16 Uhr

In Oberhof und Méribel/Courchevel gehen die Weltmeisterschaften im Biathlon und der Alpinen in die zweite Woche. Außerdem stehen beim Bob und Skeleton die Weltcup-Entscheidungen an, und die Skispringer haben ihre Generalprobe vor der Nordischen Ski-WM. Und ab dem Wochenende geht es dann auch für die Snowboarder um WM-Medaillen.

Wintersport-Fahrplan am Dienstag, 14. Februar Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 12.15 Uhr Alpine Ski-WM: Mannschaftswettbewerb, Méribel/Courchevel Live-Ticker 14.30 Uhr Biathlon-WM: 20 km Einzel der Männer, Oberhof Live-Ticker

Wintersport-Fahrplan am Mittwoch, 15. Februar Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 12.00 Uhr Alpine Ski-WM: Parallel-Riesenslalom der Frauen, Méribel/Courchevel Stream/Live-Ticker 12.00 Uhr Alpine Ski-WM: Parallel-Riesenslalom der Männer, Méribel/Courchevel Stream/Live-Ticker 14.30 Uhr Biathlon-WM: 15 km Einzel der Frauen, Oberhof Stream/Live-Ticker

Livestream Sportschau live Der Wintersport am Mittwoch, 15.02. ab 13 Uhr Bei der Ski-WM 2023 steht das Finale im Parallel-Riesenslalom auf dem Programm. Ab 14.20 Uhr geht es mit der Biathlon-WM in Oberhof weiter. mehr

Wintersport-Fahrplan am Donnerstag, 16. Februar Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 09.45 Uhr Alpine Ski-WM: Riesenslalom der Frauen, Méribel/Courchevel Stream/Live-Ticker 11.30 Uhr Skicross-Weltcup, Reiteralm Stream 15.10 Uhr Biathlon-WM: Singel-Mixed, Oberhof Stream/Live-Ticker

Livestream Ski-WM in Courchevel-Méribel Der Wintersport am Donnerstag, am 16.02. ab 09.55 Uhr Bei der Ski-WM 2023 in Courchevel-Méribel starten die alpinen Frauen mit dem 1. Lauf im Riesenslalom. Ab 13 Uhr geht es nach Reiteralm zum Freestyle-Weltcup. mehr Livestream Freestyle-Weltcup auf der Reiteralm Skicross der Frauen und Männer, am 16.02. ab 11.30 Uhr Beim Freestyle-Weltcup auf der Reiteralm sind die Männer und Frauen im Skicross gefordert. Ab 11.30 Uhr im Livestream. mehr

Wintersport-Fahrplan am Freitag, 17. Februar Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 10.00 Uhr Alpine Ski-WM: Riesenslalom der Männer, Méribel/Courchevel Stream/Live-Ticker 11.30 Uhr Skicross-Weltcup, Reiteralm Stream 10.45 Uhr Skeleton-Weltcup: Männer, Sigulda Stream 15.00 Uhr Skispringen: Quali der Frauen, Rasnov 14.30 Uhr Skeleton-Weltcup: Frauen, Sigulda Stream 16.45 Uhr Skispringen: Qualifikation der Männer, Rasnov Stream

Wintersport-Fahrplan am Samstag, 18. Februar Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 8.30 Uhr Rodeln: Doppelsitzer der Frauen & Männer, St. Moritz Stream 9.00 Uhr Bob: Monobob der Frauen, Sigulda Stream 10.00 Uhr Alpine Ski-WM: Slalom der Frauen, Méribel/Courchevel Stream/Live-Ticker 10.00 Uhr Skispringen: Einzel der Frauen, Rasnov Live-Ticker 11.45 Uhr Biathlon-WM: Staffel der Männer, Oberhof Stream/Live-Ticker 12.20 Uhr Rodeln: Einsitzer Männer, St. Moritz 13.30 Uhr Bob: Zweierbob der Männer, Sigulda Stream 15.00 Uhr Biathlon-WM: Staffel der Frauen, Oberhof Stream/Live-Ticker 16.20 Uhr Skispringen: Einzel der Männer, Rasnov Stream/Live-Ticker

Livestream Sportschau live Der Wintersport am Samstag, 18.02. ab 9 Uhr Beim Bob-Weltcup in Sigulda gehen ab 9 Uhr die Monobob-Frauen an den Start. In St. Moritz sind die Doppelsitzer ab 09.30 Uhr gefragt. mehr Livestream Bob-Weltcup in Sigulda Zweierbob der Männer in Sigulda, am 18.02. ab 14.20 Uhr Für die Männer im Zweierbob geht es an diesem Wochende nach Sigulda. Der erste Lauf beginnt gegen 14.20 Uhr, den zweiten Lauf können sie ab ca. 15.55 Uhr verfolgen. mehr

Wintersport-Fahrplan am Sonntag, 19. Februar Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 08.50 Uhr Rodeln: Einsitzer Frauen, St. Moritz Stream 09.00 Uhr Bob: Zweierbob der Frauen, Sigulda Stream 09.00 Uhr Snowboard-WM: Parallel-Riesenslalom der Frauen & Männer, Bakariani 10.00 Uhr Skispringen: Einzel der Frauen, Rasnov Live-Ticker 10.00 Uhr Alpine Ski-WM: Slalom der Männer, Méribel/Courchevel Stream/Live-Ticker 12.30 Uhr Biathlon-WM: Massenstart der Männer, Oberhof Stream/Live-Ticker 12.30 Uhr Rodeln: Teamstaffel, St. Moritz 13.30 Uhr Bob: Zweierbob der Männer, Sigulda Stream 15.15 Uhr Biathlon-WM: Massenstart der Frauen, Oberhof Stream/Live-Ticker 16.10 Uhr Skispringen: Super-Team der Männer, Rasnov Stream

Livestream Sportschau live Der Wintersport am Sonntag, 19.02. ab 9 Uhr Der Sonntag im Ersten startet mit den Rennen der Bob-Frauen und Rodlerinnen. Ab 09.50 Uhr geht es mit der Ski-WM in Courchevel-Méribel weiter. mehr Livestream Bob-Weltcup in Sigulda Zweierbob der Männer in Sigulda, am 19.02. ab 12.45 Uhr Der erste Lauf der Zweierbob-Männer beim Weltcup in Sigulda am Sonntag - hier im Livestream. mehr