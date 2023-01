Live-Ticker, Streams und Zeitplan So läuft die Wintersportwoche in der Sportschau Stand: 31.01.2023 13:22 Uhr

Die Bobsportler ermitteln in dieser Woche weiter ihre Weltmeister. Unterwegs sind auch die Langläufer, Skispringer, Snowboarder und Nordischen Kombinierer.

Noch ist Pause für die Biathleten vor der WM in Oberhof - dafür geht's im Eiskanal von St. Moritz weiter um WM-Titel. Die Bobfahrer suchen in der Natureisbahn von St. Moritz ihre Weltmeister.

Snowboard: Slopestyle, Cross und Halfpipe

Die Skispringerinnen und Skispringer sind in Willingen im Einsatz. Die Nordischen Kombinierer starten in Oberstdorf, die Langläufer in Toblach. Für die Snowboarder stehen Slopestyle-, Snowboard-Cross- und Halfpipe-Wettbewerbe auf dem Programm.

Wintersport-Fahrplan am Freitag, 3. Februar Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 13 Uhr Bob-WM in St. Moritz: Zweierbob Frauen, 1. Lauf Livestream 14.30 Uhr Langlauf-Weltcup in Toblach: Sprint Frauen, Freistil Live-Ticker 14.30 Uhr Langlauf-Weltcup in Toblach: Sprint Männer, Freistil Live-Ticker 15.10 Uhr Bob-WM in St. Moritz: Zweierbob Frauen, 2. Lauf Das Erste/Livestream 16 Uhr Skispringen, Weltcup in Willingen: Mixed-Team Das Erste/Livestream & Live-Ticker 17.30 Uhr Slopestyle, Snowboard-Weltcup in Mammoth: Männer & Frauen Livestream 18 Uhr Skispringen, Weltcup in Willingen: Quali Männer Livestream

Wintersport-Fahrplan am Samstag 4. Februar Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 9 Uhr Bob-WM in St. Moritz: Zweierbob Frauen, 3. + 4. Lauf Das Erste/Livestream 9.30 Uhr Ski Alpin, Weltcup in Chamonix: Slalom Männer, 1. Lauf Das Erste/Livestream & Live-Ticker 11.45 Uhr Nordische Kombination, Weltcup in Oberstdorf: Einzel Männer, Skispringen Das Erste/Livestream & Live-Ticker 12.15 Uhr Skispringen, Weltcup in Willingen: Einzel Frauen, 1. + 2. Durchgang Das Erste/Livestream & Live-Ticker 12.15 Uhr Rennrodeln, Weltcup in Altenberg: Einsitzer Frauen Das Erste/Livestream 12.30 Uhr Ski Alpin, Weltcup in Chamonix: Slalom Männer, 2. Lauf Das Erste/Livestream & Live-Ticker 13 Uhr Bob-WM in St. Moritz: Viererbob Männer, 1. + 2. Lauf Livestream 13 Uhr Langlauf-Weltcup in Toblach: 10 km Frauen, Freistil Livestream & Live-Ticker 14.45 Uhr Nordische Kombination, Weltcup in Oberstdorf: Einzel Männer, Langlauf Das Erste/Livestream & Live-Ticker 15 Uhr Langlauf-Weltcup in Toblach: 10 km Männer, Freistil Livestream & Live-Ticker 16.10 Uhr Skispringen, Weltcup in Willingen: Einzel Männer, 1. + 2. Durchgang Das Erste/Livestream & Live-Ticker 17.30 Uhr Slopestyle, Snowboard-Weltcup in Mammoth: Männer und Frauen Livestream 18.30 Uhr Snowboardcross, Weltcup in Cortina d'Ampezzo: Männer und Frauen Livestream

Wintersport-Fahrplan am Sonntag, 4. Februar Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 9 Uhr Snowboard, Snowboardcross und Slopestyle: Männer & Frauen (von Samstag) Das Erste/Livestream 10.15 Uhr Nordische Kombination, Weltcup in Oberstdorf: Einzel Männer, Skispringen Das Erste/Livestream & Live-Ticker 10.20 Uhr Rennrodeln, Weltcup in Altenberg: Einsitzer Männer Das Erste/Livestream 11 Uhr Langlauf-Weltcup in Toblach: Staffel Frauen, 4x7,5km Das Erste/Livestream & Live-Ticker 11.45 Uhr Skispringen, Weltcup in Willingen: Einzel Frauen, 1. Durchgang Livestream & Live-Ticker 12.20 Uhr Skispringen, Weltcup in Willingen: Einzel Frauen, 2. Durchgang Das Erste/Livestream & Live-Ticker 13 Uhr Langlauf-Weltcup in Toblach: Staffel Männer, 4x7,5km Livestream & Live-Ticker 13.45 Uhr Rennrodeln, Weltcup in Altenberg: Team-Staffel Mixed Das Erste/Livestream 14.30 Uhr Skispringen, Weltcup in Willingen: Quali Männer Livestream 14.45 Uhr Nordische Kombination, Weltcup in Oberstdor: Einzel Männer, Langlauf Das Erste/Livestream & Live-Ticker 14.55 Uhr Bob-WM in St. Moritz: Viererbob Männer, 3. + 4. Lauf Das Erste/Livestream 16.10 Uhr Skispringen, Weltcup in Willingen: Einzel Männer Das Erste/Livestream & Live-Ticker