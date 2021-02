Sonntag, 14. Februar

Letzter Tag der Bob-WM in Altenberg: Bei den Vierern hofft Friedrich auf den nächsten Titel, im Monobob wird es eine Premierengewinnerin geben. Bei der Alpinen Ski-WM steht mit der Abfahrt der Männer der Höhepunkt an, mit deutschen Chancen. Gleich zwei Entscheidungen fallen bei der Biathlon-WM in den Verfolgern. Im Eisschnelllauf will Patrick Beckert WM-Bronze über den langen Kanten verteidigen.