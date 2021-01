Sonntag, 24. Januar

Zum Abschluss des langen Wintersport-Wochenendes gibt's noch einmal ein volles Programm: Die Kombinierer eröffnen den Tag am Morgen, für den Abschluss sorgen die Skispringer in Lahti. Das Highlight: Die auf Sonntag verschobene Kitzbühel-Abfahrt auf der "Streif". Dazwischen: Ski alpin, Biathlon, Rodeln, Freestyle und mehr. Der Super-G in Kitzbühel findet erst am Montag statt.