Streams, Wettbewerbe, Zeiten So läuft der Wintersport ab Donnerstag in der Sportschau Stand: 19.02.2025 15:08 Uhr

Bei der Biathlon-WM geht es noch bis Sonntag um Medaillen. Die Alpinen kehren nach der WM wieder in den Weltcup-Zirkus zurück und die Rodler sind in China zu Gast. Hier gibt es die Übersicht, was wann in der Sportschau läuft.

Der Wintersport in der Sportschau am Donnerstag, 20.2.2025 Wettbewerb In der Sportschau Biathlon-WM: Single Mixed Staffel 16 Uhr im TV und im Livestream

Der Wintersport in der Sportschau am Freitag, 21.2.2025 Wettbewerb In der Sportschau Ski Alpin: Riesenslalom Frauen in Sestriere, 1. Lauf 10.30 Uhr im BR-Livestream Ski Alpin: Riesenslalom Frauen in Sestriere, 2. Lauf 13.30 Uhr im BR-Livestream

