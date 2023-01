Ski Alpin, Biathlon und Skispringen So läuft die Wintersport-Woche in der Sportschau Stand: 17.01.2023 08:38 Uhr

Kitzbühel, Cortina, Antholz - die Wintersport-Fans kommen auch in dieser Woche wieder auf ihre Kosten: Biathlon, Ski Alpin und Skispringen sind die Highlights.

Zeit für Klassiker: Die alpinen Skirennfahrer sind zu Gast in Kitzbühel und tragen zwei Abfahrten sowie einen Slalom aus. Und auch die Biathleten haben in Antholz in Italien einen Traditionsstandort im Kalender. Im Skispringen folgen die Männer auf die Frauen in Asien. Nun springen sie im Olympia-Ort von 1972, Sapporo in Japan.

Die Bob- und Skeleton-Piloten hängen noch ein Weltcup-Wochenende in Altenberg dran - und kämpfen zudem um EM-Titel. Die Nordischen Kombinierer gastieren beim Heimweltcup in Klingenthal.

Wintersport-Fahrplan am Donnerstag, 19. Januar Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 14.30 Uhr Biathlon: Sprint, Frauen, Antholz Live-Ticker

Wintersport-Fahrplan am Freitag, 20. Januar Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 2 Uhr Ski Freestyle: Halfpipe, Frauen, Calgary 2.18 Uhr Ski Freestyle: Halfpipe, Männer, Calgary 8 Uhr Skispringen: Einzel, Männer, Sapporo Live-Ticker 10.15 Uhr Ski alpin: Super-G, Frauen, Cortina d'Ampezzo Live-Ticker 11.30 Uhr Ski alpin, Abfahrt, Männer, Kitzbühel Live-Ticker 11.30 Uhr Skeleton: Frauen, Altenberg 14.30 Uhr Biathlon: Sprint, Männer, Antholz Live-Ticker 15.30 Uhr Skeleton: Männer, Altenberg

Wintersport-Fahrplan am Samstag, 21. Januar Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 8 Uhr Skispringen: Einzel, Männer, Sapporo Live-Ticker 10 Uhr Ski alpin: Abfahrt, Frauen, Cortina d'Ampezzo Live-Ticker 10 Uhr Bob: Monobob, Frauen, Altenberg 11.30 Uhr Ski alpin, Abfahrt, Männer, Kitzbühel Live-Ticker 11.30 Uhr Nordische Kombination: Einzel, Männer, Klingenthal 12.30 Uhr Ski Freestyle: Skicross, Frauen und Männer, Idre Fjäll 13 Uhr Biathlon: Verfolgung, Frauen, Antholz Live-Ticker 13 Uhr Snowboard: Parallel-Riesenslalom, Frauen und Männer, Bansko 13.15 Uhr Skilanglauf: Sprint Freistil, Frauen, Livigno Live-Ticker 13.15 Uhr Skilanglauf: Sprint Freistil, Männer, Livigno Live-Ticker 13.15 Uhr Snowboard: Slopestyle, Frauen, Laax 13.35 Uhr Snowboard: Slopestyle, Männer, Laax 14.30 Uhr Bob: Zweierbob, Männer, Altenberg 15 Uhr Biathlon: Verfolgung, Männer, Antholz Live-Ticker 17.30 Uhr Snowboard: Halfpipe, Frauen, Laax 17.47 Uhr Snowboard: Halfpipe, Männer, Laax 19 Uhr Ski Freestyle: Aerials, Frauen, Le Relais 19.21 Uhr Ski Freestyle: Aerials, Männer, Le Relais