Biathlon, Skispringen, Ski Alpin und mehr So läuft das erste große Wintersport-Wochenende Stand: 21.11.2023 09:21 Uhr

Am letzten November-Wochenende kommen Wintersport-Freunde erstmals richtig auf ihre Kosten.

Nach Ski Alpin und Bob starten nun auch zahlreiche andere Sportarten in den Winter. Auch die Biathlon-Fans dürfen sich auf die ersten Rennen freuen, zudem feiern die Skispringer, Langläufer und Kombinierer ihren Saisonauftakt.

Wintersport-Fahrplan am Freitag in der Sportschau Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 11 Uhr Nordische Kombi: Springen der Männer in Kuusamo Livestream + Liveticker 12.30 Uhr Langlauf: Sprint Männer und Frauen in Kuusamo Livestream + Liveticker 15 Uhr Nordische Kombi: 7,5 km Langlauf in Kuusamo Livestream + Liveticker 16 Uhr Skispringen: Qualifikation der Männer in Kuusamo Livestream + Liveticker

Samstag - Erster Wintersporttag im Ersten

Das Erste startet am Samstag um 9:55 Uhr mit dem Langlauf-Weltcup in Kuusamo. Danach gibt es einen bunten Mix aus Slopestyle, Nordischer Kombination, Biathlon und Skispringen. Rund acht Stunden dauert das Wintervergnügen am "Eröffnungstag". Dabei fiebern viele Fans vor allem dem Auftakt der Skijäger entgegen. Gestartet wird wieder mit zwei Mixed-Rennen in Östersund. Die deutschen Adler sind indes ohne Markus Eisenbichler ins finnische Wintersportzentrum Ruka bei Kuusamo gereist.

Außerdem am Samstag: Slopestyle und Riesenslalom im Livestream

Neben dem Wintersport im TV gibt es ab 10.30 Uhr den Freestyle-Weltcup im Slopestyle aus dem Stubaital im webexkusiven Livestream. Auch beim ersten Auftritt der Skifahrerinnen in Nordamerika sind wir im Livestream dabei: Ab 16 Uhr kämpfen die Frauen in Killington im Riesenslalom um Weltcup-Punkte.

Sonntag: Erste Einzel-Entscheidungen im Biathlon

Zum Abschluss des Ruka Nordic Opening geht es im finnischen Wintersportparadies am Polarkreis ab 9 Uhr morgens rund: Nach den Kombinierern, die zuerst laufen und später springen, sind die Langläufer über die 20 Kilometer-Distanz gefordert. Zum Abschluss gehen die Skispringer über den Bakken. Die ersten Einzelsieger werden im Biathlon ermittelt. Zunächst laufen die Frauen (11.10 Uhr), ab 14.30 Uhr gehen die Männer um Topstar Johannes Thingnes Bö in die Spur.

Außerdem am Sonntag: Slalom der Frauen im Livestream

Nach dem Riesenslalom am Samstag geht es am Sonntag in Killington mit einem Slalomrennen weiter. US-Skistar Mikaela Shiffrin hatte bei ihrem Heimrennen ein Abo auf den Sieg - bis ihr im vergangenen Jahr die zeitgleichen Wendy Holdener und Anna Swenn Larsson den Sieg wegschnappten. Ob Shiffrin die Revanche glückt, sehen Sie ab 16 Uhr im webexklusiven Livestream ab 16 Uhr.