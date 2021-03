Abschied als Weltmeisterin: Selina Jörg wird ihre überaus erfolgreiche Laufbahn mit zwei WM-Goldmedaillen und Olympia-Silber 2018 im Frühling beenden, wie sie am Donnerstag (04.03.2021) mitteilte. Ihre letzten Rennen will Jörg am 20. und 21. März beim Heimweltcup am Götschen in Berchtesgaden bestreiten. "Dieses Karriereende ist ein Traum" , sagte Jörg, "mit zwei WM -Medaillen beim Heimweltcup am Götschen abzutreten - besser geht's nicht. "

Neben der erfolgreichen Titelverteidigung im Parallel-Riesenslalom hatte die Berufssoldatin aus Sonthofen zu Wochenbeginn im slowenischen Rogla Bronze im Parallel-Slalom gewonnen. Jörg stand 21-mal auf dem Weltcup-Podest und gewann dort drei Rennen. Auch in diesem Winter fuhr sie dreimal aufs "Stockerl". Mit zweimal Gold und einmal Bronze ist sie die erfolgreichste deutsche Snowboarderin bei Weltmeisterschaften und die einzige neben Amelie Kober, die drei WM -Medaillen gewinnen konnte.

Für Olympia ist "die Luft raus"

Jörg war in Berchtesgaden am Sportinternat und hatte auf dem dortigen Hang ihr erstes Kinderrennen bestritten. " Dort schließt sich jetzt der Kreis für mich ", sagte sie. Die Entscheidung zum Rücktritt sei bereits vor einem Jahr gefallen: "Ich wollte immer aufhören, solange ich ganz vorne mitfahren kann. " Die anstehende Olympia-Saison habe sie sich nicht mehr antun wollen: " Die Luft ist raus. Ich würde es mental nicht mehr schaffen, dort in absoluter Topform am Start zu stehen. "

Für die Karriere danach hat Jörg längst geplant: Sie hat einen Master in Wirtschaftspsychologie und will sich damit beruflich neu orientieren. " Auf dem Zenit aufhören: Das gelingt nicht vielen Sportler*innen. Selina Jörg schon" , sagte Verbandspräsident Michael Hölz. Jörg sei auf und neben der Piste immer ein Vorbild gewesen. Auch Sportdirektor Andi Scheid bekannte, er bedaure den Abschied "sehr. Sie ist eine absolute Erfolgsgarantin, die wir sehr gerne zu den Olympischen Spielen mitgenommen hätten."

red/sid | Stand: 04.03.2021, 14:10