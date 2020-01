Der 26-jährige Baumeister (SC Aising Pang) und die Weltcup-Gesamtführende Hofmeister, die am Abend zuvor den Einzelwettbewerb für sich entschieden und den vierten Erfolg in Serie gefeiert hatte, konnten die erfahrenen Österreicher Claudia Riegler und Andreas Prommegger mit einer guten halben Sekunde Vorsprung schlagen. " Heute war ein perfekter Tag, wow ", sagte die 23-jährige vom WSV Bischofswiesen. " Wir sind so ein starkes Team ."

Stefan Baumeister

Auch Baumeister zeigte sich vom ersten Erfolg eines deutschen Duos in dem seit 2016 ausgetragenen Event begeistert: "Das Rennen mit Ramona hat einfach Spaß gemacht. Bad Gastein ist und bleibt auf jeden Fall einer meiner Lieblingshänge.“ Es ist der erste Erfolg eines deutschen Duos in dem seit 2016 ausgetragenen Event.

Das zweite deutsche Duo mit der derzeit etwas schwächelnden Riesenslalom-Weltmeisterin Selina Jörg und Elias Huber war im Achtelfinale ausgeschieden. Am Samstag stehen in Rogla in Slowenien Parallel-Riesenslaloms der Damen und Herren an.