Snowboardcrosser Nörl erneut auf dem Podest

Zwei Deutsche im großen Finale - Nörl souverän

Am Fuße des Matterhorns hatte sich neben dem 25-jährigen Niederbayern auch Konstantin Schad für das Finale der besten Sechs qualifiziert. Die beiden Deutschen fuhren ein selbstbewusstes Rennen und lagen kurzzeitig gemeinsam in Führung. Nörl, der sich seit Donnerstag in Topform präsentiert, hielt lange die Ideallinie, wurde im letzten Rennabschnitt aber noch abgefangen.

Schad stürzt - Pietrzykowski verpasst Halbfinale

Der 31-jährige Schad kam nach einem Sturz als Letzter ins Ziel, nachdem ihn Vedder bei einem Überholmanöver irritiert hatte. Der 20-jährige Sebastian Pietrzykowski war im Viertelfinale ausgeschieden. Insgesamt hatten die Deutschen wieder ein gutes Material und konnten sich über ein starkes Mannschaftsergebnis freuen.

Martin Nörl bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang

Samkova hängt Jacobellis ab - Moioli wird Dritte

Bei den Frauen gewann die Tschechin Eva Samkova, die in der letzten Steilkurve an Lindsey Jacobellis (USA) vorbeizog und mit Extra-Speed ins Ziel raste. Dritte wurde Michela Moioli aus Italien. Deutsche Starterinnen waren in den Finalläufen nicht dabei.

fth | Stand: 22.12.2018, 13:20