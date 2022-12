Weltcup in Les Deux Alpes Snowboard: Cross-Auftakt wetterbedingt verschoben Stand: 03.12.2022 11:03 Uhr

Der Weltcup-Auftakt im Snowboardcross wurde wetterbedingt auf Sonntag verschoben. Die Qualifikation hatte der Deutsche Martin Nörl gewonnen.

Das für Samstag geplante Finale der Snowboardcrosser beim Weltcup-Auftakt im französischen Les Deux Alpes wurde aufgrund des Wetters verschoben. Wind und schlechte Sicht verhinderten den Finallauf, der nun am Sonntag (11 Uhr im Sportschau-Livestream) nachgeholt wird.

Ursprünglich war der Saisonauftakt der Boardercrosser in Les Deux Alpes bereits für Ende Oktober geplant. Wegen Schneemangels war die Veranstaltung aber schon früh in den Dezember verlegt worden.

Nörl gewinnt Qualifikation - sechs Deutsche im Finale

In der Qualifikation am Freitag hatte der aktuelle Gesamtweltcupsieger Martin Nörl nahtlos an seine Form aus der Vorsaison angeknüpft. Der deutsche Titelverteidiger legte mit 1:06,47 Minute die Bestzeit an den Tag und geht als Favorit ins Rennen am Sonntag. Lorenzo Sommariva aus Italien und der Österreicher Jakob Dusek landeten knapp dahinter.

Neben Nörl schafften mit Paul Berg, Leon Ulbricht, Umito Kirchwehm, Leon Beckhaus und Sebastian Pietrzykowski fünf weitere deutsche Starter den Sprung ins Finale.

Nörl nach Gesamtweltcupsieg " im Mittelpunkt "

Nörl konnte in der vergangenen Saison drei Siege im Gesamtweltcup holen. " Mit den Ergebnissen sind meine eigenen Erwartungen auf jeden Fall gewachsen. Vor dem ersten Weltcup in Richtung Gesamtwertung zu schielen, macht aber keinen Sinn. Das wäre sprichwörtlich Glaskugel-Leserei ", sagte Nörl vor dem Auftakt.

Snowboarder Martin Nörl hatte in der vergangenen Saison den Gesamtweltcup gewonnen.

" Ein bisschen Druck " empfindet der nun Gejagte aber schon. " Klar stehe ich bei den anderen Trainern jetzt auch mehr im Mittelpunkt ", so der 29-Jährige. Verbesserungspotenzial sieht der Bayer noch beim Start. " Das ist ein athletisches Problem, dass mir einfach ein bisschen die Spritzigkeit fehlt ", gestand der Routinier, der die ersten Meter oft hinterherfährt.