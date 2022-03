Snowboardcrosser Martin Nörl weiter auf Weltcup-Kurs

Nörl verpasste zwar eine Top-Platzierung, weil er in seinem Halbfinale mit elf Hundertstelsekunden Rückstand nur Dritter wurde und deshalb ins "Small Final" musste. Aber dieses Rennen gewann er und machte mit Rang fünf möglicherweise schon vorentscheidende Punkte gegenüber seinem Dauerkonkorrenten Martin Hämmerle aus Österreich gut.

Harter Tag für Hämmerle

Olympiasieger Hämmerle hatte einen ganz schweren Tag erwischt. Schon in seinem Achtelfinale wäre er beinahe ausgeschieden, da rettete ihn erst das Zielfoto mit letztlich zwei Zentimetern Vorsprung durch seine nach vorn gestreckte Bordspitze in die nächste Runde.

Im Viertelfinale war dann aber Endstation, nach einem Sturz schied er vorzeitig aus. Auch keine Rolle spielte der zweite Deutsche Leon Beckhaus, der sein Rennen im Achtelfinale vorzeitig abbrach und ohne Punkte blieb.

Sieg geht an Sommariva

Das "Big Final" entschied am Ende der Italiener Lorenzo Sommariva mit einer souveränen Vorstellung vor dem für sich. Er spielt im Kampf um den Gesamt-Weltcup aber keine Rolle mehr.

"Den Sieg habe ich nun wirklich nicht erwartet" , sagte Sommariva anschließend überglücklich. "Normalerweise liegen mir diese krassen Kurven nicht so, aber irgendwie habe ich es hinbekommen. Das macht mich natürlich überglücklich."

Fischer stark, Bankes sichert den Weltcup

Bei den Frauen gelang der Deutschen Jana Fischer mit Rang acht ein Klasse-Ergebnis, sie war nur als 27. im Weltcup in dieses Rennen gestartet. Es wäre sogar noch ein Tick mehr drin gewesen, doch in ihrem Halbfinale verkantete sie auf Rang zwei liegend ihr Board, stürzte dann auch noch und musste deshalb ins "Small Final".

Den Sieg auf der Reiteralm holte sich die Britin Charlotte Bankes, die damit schon vor dem Saisonfinale den Triumph im Gesamt-Weltcup sicher hat.

Saisonfinale in Veysonnaz

Der Weltcup auf der Reiteralm war auch gleichzeitig die Olympia-Revanche, da das für Ende Februar geplante Event im kanadischen Mont St. Anne wegen der dort geltenden Corona-Bestimmungen ausgefallen war. Das Saisonfinale der Crosser steigt am 20. März in Veysonnaz in der Schweiz.

