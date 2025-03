Weltcup in Gudauri Deutsche Snowboardcrosser gehen erneut leer aus Stand: 09.03.2025 11:30 Uhr

Die deutschen Snowboardcrosser sind beim Weltcup im georgischen Gudauri auch am Sonntag (09.03.2025) deutlich hinterhergefahren.

Bei den Männern wurde Paul Berg erneut bester Deutscher. Nach Platz sieben am Samstag verpasste der 33-Jährige dieses Mal allerdings die Top 10 und wurde nach dem Aus im Viertelfinale nur Elfter. Der zweimalige Gesamtweltcupsieger Martin Nörl musste ebenfalls in der Runde der letzten acht die Segel streichen und landete auf Platz 13.

Ulbricht nicht am Start

Für Leon Beckhaus und Niels Conradt war bereits im Sechzehntelfinale Endstation. Leon Ulbricht und Kurt Hoshino waren krankheitsbedingt nicht an den Start gegangen. Ulbricht, dem am vergangenen Wochenende in Erzurum/Türkei der erste deutsche Saisonsieg gelungen war, verlor damit weiter Punkte in der Gesamtwertung.

Der 20-Jährige liegt rund drei Wochen vor der WM in St. Moritz zwar nach wie vor auf Rang drei (271 Punkte), hat allerdings nur noch fünf Punkte Vorsprung auf den Franzosen Julien Tomas, der sich den Sieg am Sonntag in Georgien schnappte. Lukas Pachner (Österreich) und Loan Bozzolo (Frankreich) kamen auf die Plätze zwei und drei.

Auch Fischer verpasst Top 10

Bei den Frauen war aus deutscher Sicht erneut nur Jana Fischer dabei. Nach Rang sieben am Samstag schied auch sie dieses Mal bereits im Viertelfinale aus und wurde 13.

Die Britin Charlotte Bankes gewann vor den Französinnen Julia Pereira de Sousa und Lea Casta. Bankes baut damit auch ihre Führung im Gesamtweltcup (562) vor Casta auf 57 Punkte aus.