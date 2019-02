Für Ramona Hofmeister wäre vermutlich sogar noch mehr drin gewesen im WM-Parallelslalom - wenn sie ihre Läufe doch nur fehlerfrei ins Ziel gebracht hätte. In jedem Durchgang ab dem Achtelfinale patzte sie, immer wieder kämpfte sie sich furios zurück und querte bis zum Halbfinale als jeweils Erste die Ziellinie.

Nur im Halbfinale konnte sie ihren Patzer nicht mehr ausgleichen und verlor gegen die Überraschungsfinalistin Annamari Dantscha. DIe Ukrainerin verlor im Finale allerdings gegen die neue Weltmeisterin Julie Zogg aus der Schweiz.

Hofmeister wollte im kleinen Finale zumindest noch Bronze einfahren. Auch da patzte sie allerdings und machte es spannend. Auf den letzten Toren fing sie die Russin Maria Walowa aber noch ab und fuhr mit neun Zehnteln Vorsprung zu Bronze.

Riesenslalom-Weltmeisterin Jörg scheitert im Viertelfinale

Für Selina Jörg, die am Vortag Gold im Parallel-Riesenslalom gewonnen hatte, war im Slalom schon im Viertelfinale Schluss. Die 31-jährige Sonthofenerin, die in den beiden Qualifikationsläufen in 1:25,12 Minuten noch die Gesamtbestzeit vorgelegt hatte, scheiterte nach einem Fehler an der Russin Walowa, die im Achtelfinale bereits Titelverteidigerin Daniela Ulbing aus Österreich ausgeschaltet hatte.

Cheyenne Loch (Schliersee) mit der zweitbesten Qualifikationszeit verlor im Achtelfinale gegen die spätere Finalteilnehmerin Dantscha. Carolin Langenhorst (Bischofswiesen) verpasste die Qualifikation fürs Achtelfinale auf Platz 17 knapp.