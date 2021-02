Snowboard-WM in Rogla

Es gab nicht ein Weltcuprennen in dieser Saison ohne deutsche Beteiligung auf dem Siegerpodest. In allen sieben Saisonrennen stand mindestens eine Raceboarderin von Snowboard Germany auf dem Treppchen. Logisch, dass bei der Weltmeisterschaft in Rogla Edelmetall das Ziel ist.

Viele heiße Medailleneisen im Feuer

"Zwei bis drei Medaillen" , erhofft sich Sportdirektor Andreas Scheid von den neun Nominierten. Beim Parallel-Riesenslalom am Montag (14.00 Uhr, Sportschau-Livestream) und dem Parallel-Slalom am Dienstag (14.45 Uhr/Sportschau-Livestream) gehören vor allem die Frauen um Titelverteidigerin Selina Jörg und die Gesamtweltcup-Führende Ramona Hofmeister zu den Favoritinnen.

"Das Ziel ist eine Medaille. Die Titelverteidigung aber wird verdammt schwer" , sagt Jörg, die 2019 im Parallel-Riesenslalom triumphiert hatte. Wie Hofmeister hat Jörg in Rogla schon gewonnen und weiß: "Die Entscheidungen sind immer sehr eng, da kommt es auf jedes kleine Detail an. Und man braucht am Renntag das nötige Quäntchen Glück“ . Hofmeister freut sich auf einen ihrer "Lieblingshänge" . Klar sei das Ziel, "auf dem Podest zu stehen - und am besten ganz oben" , betonte sie.

Top-Favoritin schon bei der Alpinen-WM erfolgreich

Ester Ledecka pendelt zwischen Alpin und Snowboard.

In dieser Saison hat Hofmeister schon zwei Weltcups gewonnen und stand weitere drei Mal auf dem Podium. Teamkollegin Cheyenne Loch fuhr drei zweite Plätze ein, auch Jörg erreichte dreimal das Podest.

Die schärfste Konkurrentin beim Medaillenkampf im slowenischen Bacherngebirge ist Ester Ledecka. Die Olympiasiegerin aus Tschechien kehrt nach ihrem Ausflug zur Ski-WM mit zwei starken vierten Plätzen in Abfahrt und Super-G auf das Board zurück.

Baumeister zur WM in Top-Form?