Deutsche Freestyler wollen bei der WM raus aus dem Schatten

Bei den Raceboardern gibt es - gerade bei den Frauen - regelmäßig Erfolge zu feiern. Selina Jörg gewann zuletzt bei der WM in Rogla Gold und Bronze. Ramona Hofmeister komplettierte den Medaillensatz mit Silber. In den Funpark-Disziplinen Slopestyle, Halfpipe und Big Air gab es dagegen erst eine WM -Medaille für Deutschland. 1997 wurde Sabine Wehr-Hasler in Italien Dritte in der Halfpipe.

Vockensperger überrascht in der Qualifikation

Nun wollen die Freestyler aber endlich raus aus dem Schatten der Raceboarder und ebenfalls Medaillen gewinnen. Bereits in der Slopestyle-Qualifiktion setzte ein deutscher Snowboard-Artist ein erstes Ausrufezeichen: Leon Vockensperger verblüffte mit der besten Bewertung aller 56 Teilnehmer und belegte mit 92,25 Punkten Rang eins in seinem Heat und geht jetzt als Medaillenfavorit in die Entscheidung am Freitag (12.03.). " Crazy, oder? Ich kann es auch noch gar nicht fassen" , sagte der 21-Jährige.

Zuletzt wurde Vockensberger Zweiter beim prestigeträchtigen Weltcup in Laax. Der zweite Rang des 21 Jahre alten Rosenheimers war für die deutschen Männer die erste Podestplatzierung im Slopestyle und die erste in einer Freestyle-Disziplin seit dem zweiten Rang von Christophe Schmidt in der Halfpipe vor zehn Jahren.

Deutschlands beste Slope- und Big-Air-Snowboaerderin " hat Bock"

Auch Annika Morgan qualifizierte sich bei schwierigen Bedingungen als Siebte. "Ich bin jetzt im Finale und freue mich extremst." Die 19-Jährige ist aktuell Deutschlands beste Slopestyle- und Big-Air-Snowboarderin.

Die Mittenwalderin gewann bereits Silber bei den Olympischen Jugendspielen im Big Air. Letzte Saison wurde sie Vierte im Slopestyle in Laax. In diesem Winter in Kreischberg kam sie auf Platz sechs. "Sie nimmt die Erfolge mit, klar. Aber eigentlich macht sie es, weil sie Bock hat" , sagte Michael Dammert, Chefcoach der Freestyler.

Höflich Medaillenhoffnung in der Königsdisziplin Halfpipe

Die Königsdisziplin bei den Freestylern ist die Halfpipe. Und dort ruhen die deutschen Medaillenhoffnungen auf André Höflich. Der 23-Jährige ist einer der besten Halfpipe-Snowboarder der Welt. Die Leute in der Szene "freuen sich mega" , dass mal wieder ein Deutscher am Start ist, erzählt Höflich.

Seit der vorigen Saison schafft es der Allgäuer Yregelmäßig in die großen Halfpipe-Finals. Beim einzigen Weltcup in diesem Corona-Winter, den Laax Open in der Schweiz, kam Höflich auf Platz vier.

Auch wenn er sein erstes Podest knapp verpasste - Langfristigkeit geht Höflich vor schnellem Erfolg. "Ich muss mich selber bremsen", saget er. "Ich muss konstant werden, damit ich das dann in der Olympia-Saison nutzen kann." Er ist kein unvernünftiger Draufgänger wie manch anderer, der für einen Coup Kopf und Kragen riskiert. "Ich werde keine Dummheiten und Tricks probieren, die ich nicht wirklich kann ", schildert er. "André ist extrem fokussiert und extrem motiviert. Er hat seine Ziele klar im Blick und arbeitet konstant darauf hin" , sagte Chefcoach Dammert.

Auch Ettel kann für Überraschung sorgen

Auch Leilani Ettel darf nicht außer Acht gelassen werden. Die 19-Jährige sorgte mit ihrem fünften Platz in Laax für Furore. Die letzte Deutsche, die in der Halfpipe so gut war, war Silvia Mittermüller 2002. "Wenn ich mich da verbessere, ist es auch möglich, weiter nach vorne zu kommen. Ich versuche beim nächsten Weltcup einfach wieder mein Bestes" , sagte Ettel der Zeitung " TZ ".

Die WM der Ski- und Snowboard-Freestyler sollte ursprünglich in China stattfinden, wegen der Corona-Folgen wurde sie aber bereits im Herbst 2020 abgesagt. Nach monatelanger Suche nach einem Ersatzaustragungsort vergab sie der Weltverband FIS dann in die USA .

Stand: 11.03.2021, 11:42