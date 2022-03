Snowboarderin Hofmeister gewinnt erneut Gesamtweltcup

Nach der kleinen Kristallkugel im Parallel-Riesenslalom sollte nun beim Heimweltcup in Berchtesgaden der Gesamtsieg her: Ramona Hofmeister ging als Führende in den Parallel-Slalom. Mit 497 Punkten führte sie vor der Österreicherin Daniela Ulbing (458) und der Schweizerin Julie Zogg (440),

Der Gesamtweltcup-Sieg wurde aber zur Wackelpartie: Die Bayerin absolvierte souverän das Achtel- und Viertelfinale. Doch im Halbfinale war für Hofmeister gegen Zogg Schluss. Die 25-Jährige kam nicht richtig in den Rhythmus und schied aus. Im Lauf um Platz drei setzte sich Hofmeister gegen Ulbing knapp durch und sicherte sich so den Gesamtweltcup. Der Sieg am Götschen ging an Zogg.