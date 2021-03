Beim Weltcup-Rennen im slowenischen Rogla meldete sich die 24-jährige Hofmeister am Samstag (06.03.21) eindrucksvoll zurück. Die im Disziplin-Weltcup-Führende hatte bereits in der Qualifikation die zweitschnellste Zeit hinter der WM-Silbermedaillengewinnerin Sofia Nadirschina eingefahren und ihre Ambitionen auf den Sieg angemeldet.

Hofmeister, die im Parallel-Slalom WM-Silber gewonnen hatte, setzte sich zunächst gegen Michelle Dekker ( NED ) durch. Auch die Schweizerin Larissa Gassner war für die Bischofswiesenerin auf dem Weg ins Halbfinale keine große Hürde. Gegen Julie Zogg (SUI) machte sie das Finale dann klar.

Hofmeister gewinnt erneut Disziplinenwertung

Dort traf sie auf Nadirschina, die sie mit einem Vorsprung von knappen vier Hundertstel auf Platz zwei verwies. "I ch kann das gar nicht beschreiben, es fühlt sich unglaublich an ", sagte Hofmeister, die sich zugleich, wie im Vorjahr die kleine Kristallkugel sicherte. "Ich bin so dankbar: Sieg und die Kristallkugel, es fühlt sich wunderbar an."

Im kleinen Finale setzte sich Julie Zoog gegen die Österreicherin Claudia Riegler durch. Die bereits 47-jährige Spitzenfahrerin verpasste das Podest um 0,14 Sekunden.

Konkurrentinnen um Gesamtsieg

Auch beim Saisonfinale im Parallel-Slalom kommt es in zwei Wochen zum Duell der Topfahrerinnen: Hofmeister führt mit 50 Punkten in der Gesamtwertung vor der erst 17-jährigen Russin.

Hochreiter und Loch verabschieden sich im Achtelfinale

Und wie lief es für die Teamkolleginnen? Carolin Langenhost war als Fünfte, Melanie Hochreiter als 16. ins Achtelfinale eingezogen. Hochreiter scheiterte nur um sechs Hundertstel an Nadirschina. Teamkollegin Langenhorst musste sich Milena Bykova (RUS) geschlagen geben.

Jörg und Loch verpassen Top 16 in der Quali klar

Selina Jörg, die bei der WM Anfang der Woche an gleicher Stelle noch Gold im Parallel-Riesenslalom und Bronze im Parallel-Slalom gewonnen hatte, verpasste den Einzug ins Achtelfinale als 31. der Qualifikation klar. Auch für Cheyenne Loch war dort als 32. direkt hinter Jörg Schluss.