Snowboard: Hofmeister/Baumeister mit krönendem Abschluss

Im Teamwettbewerb lief es in dieser Saison enttäuschend für die deutschen Snowboarder. Doch beim Heimweltcup in Berchtesgaden platzte dann doch noch der berühmte Knoten.

Beim Saisonabschluss gingen Gesamtweltcup-Siegerin Ramona Hofmeister und Stefan Baumeister, Gesamt-Zweiter, im Mixed-Parallel-Slalom an den Start - zum ersten Mal gab es diese Paarung in dieser Saison. Und Deutschlands beste Snowboarder zeigten eine souveräne Leistung. Sogar so starke Gegner wie die Schweiz mit der Vortagessiegerin Julie Zogg und Dario Caviezel wurden im Viertelfinale klar besiegt.