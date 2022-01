Baumeister verpasst Sieg im Parallel-Riesenslalom knapp

Snowboarder Stefan Baumeister hat beim Parallel-Riesenslalom im Schweizer Scoul einen Sahnetag erwischt. Sicher kurvte der Oberbayer am Samstag (8.1.22) Duell um Duell bis ins Finale. Dort lag der 28-Jährige bis kurz vor dem Ziel in Führung, musste den Sieg aber doch noch dem Russen Dmitry Loginov überlassen. Nach einem Fahrfehler war Baumeister aus dem Kurs gefahren. Mit Platz zwei konnte er sich in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele dennoch über eine gute Platzierung freuen. Dritter wurde der Italiener Mirko Felicetti.

Langenhorst starke Vierte

Bei den Snowboard-Frauen verlor Carolin Langenhorst zwar ihr Halbfinale gegen die Schweizerin Julie Zogg. Hatte aber die Chance gegen Jenny Ladina (SUI) noch Platz drei zu holen. Die DSV-Athletin verpasste in einem engen Rennen am Ende allerdings das Podest und wurde Vierte hinter Ladina. Platz zwei ging an ihre Teamkollegin Zogg, die sich im Finale der Österreicherin Sabine Schöffmann geschlagen geben musste.