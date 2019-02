Bitterer WM-Start - Snowboard-Crosser gehen leer aus

Paul Berg stand quasi schon im großen Finale bei der Snowboard-WM in Park City ( USA ). In seinem Halbfinallauf lag der Deutsche von Beginn an in Führung, doch beim Zielsprung verlor er die Balance, stürzte und rutschte als Vierter ins Ziel. Der Medaillentraum war geplatzt. Berg blieb nur das "kleine Finale" um Platz fünf bis acht. Die Luft war raus. Am Ende wurde es der siebte Rang für den 27-Jährigen.

Überraschungs-Weltmeister Dierdorff

Gold ging überraschend an Lokalmatador Mick Dierdorff, der zuvor noch nie ein Rennen gewonnen hatte. Der Amerikaner siegte vor Hanno Douschan (Österreich) und Emanuel Perathoner aus Italien. Bei den Frauen jubelte die Tschechin Eva Samkova über den WM -Titel. Charlotte Bankes (Großbritannien) und Michela Moioli (Italien) fuhren ebenfalls auf das Podium.

Beckhaus stürzt im kleinen Finale

Leon Beckhaus schaffte es neben Berg ins "kleine Finale", stürzte aber schon in der ersten Kurve und beendete die WM als Achter. Damit überraschte er alle und sich selbst wohl am meisten. Beckhaus fährt erst seit sechs Jahren leistungsorientiert Snowboard und ist schon in der Weltspitze angekommen. Der 21-jährige Münchner setzte sich auf dem Weg ins Halbfinale u.a. gegen Weltmeister Nick Baumgartner ( USA ) durch.

Aus 3 mach 1 - Endstation Achtelfinale

Martin Nörl

Für Martin Nörl (25) und Konstantin Schad (31) war bereits in einem Achtelfinale Schluss. Die Beiden standen in einem Lauf mit Paul Berg und dem Japaner Shinya Momomo. Nörl und Schad waren sofort im Hintertreffen und konnten die Lücke nicht mehr schließen.