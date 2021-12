Deutsche Snowboardcrosser in Montafon Neunte

Für die deutschen Snowboardcrosser war am Samstag (11.12.21) beim Team-Weltcup-Wettbewerb bereits im Viertelfinale Schluss. " Dafür, dass es meine ersten Heats in dieser Saison waren, hat es sich ganz gut angefühlt ", sagte Hanna Ihedioha nach dem Viertelfinal-Aus mit ihrem Kollegen Martin Nörl. Die 24-Jährige hatte an diesem Wochenende ihr Weltcup-Comeback nach einem Kreuzbandriss gegeben.

Der Sieg in dem Mixed-Event ging an Lorenzo Sommariva und Michela Moioli aus Italien.