Snowboarderin Hofmeister knapp am Podest vorbei

Ein Fehler im Halbfinal-Rennen verhinderte allerdings den Einzug ins Finale. Im Kampf um Platz drei häuften sich dann die Unsauberkeiten im Kurs. So reichte es am Ende nicht, um vor der Russin Anastasia Kurochkina durchs Ziel zu rauschen. Für die 25-Jährige wurde es am Sonntag (12.12.21) in Bannoye "nur" Platz vier. Am Samstag hatte sie als Zweite im Parallel-Riesenslalom die Olympianorm eingefahren.

Der Sieg ging an die Schweizerin Julie Zogg. Die Japanerin Tsubaki Miki fuhr mit Platz zwei ihren ersten Podestplatz im Weltcup ein.

Langenhorst nicht auf Podestkurs

Carolin Langenhorst, im Riesenslalom am Vortag noch Dritte, musste sich im Slalomkurs im Achtelfinale Teamkollegin Hofmeister geschlagen geben. Melanie Hochreiter unterlag im Duell mit Kurochkina.

Baumeister scheitert im Achtelfinale

Auch Stefan Baumeister, der am Samstag im Parallel-Riesenslalom noch Platz zwei eingefahren hatte, verpasste nach einem Fehler kurz vor dem Ziel gegen Vortagessieger Sangho Lee (KOR) den Einzug ins Viertelfinale. Hier musst sich Lee dann dem Österreicher Andreas Prommegger geschlagen geben.