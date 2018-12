Snowboardcrosser Nörl gewinnt sensationell

Nörl hatte bereits am Donnerstag mit einer Bestzeit in der Qualifikation für Aufsehen gesorgt. Der Snowboardcrosser aus dem niederbayerischen Adlkofen ließ der Konkurrenz nicht den Hauch einer Chance. Am Freitag bestätigte er diese Leistung dann im ersten Weltcuprennen der Saison. Er gewann sensationell den ersten Weltcup seiner Karriere. Das zweite Rennen aus Cervinia sehen Sie am Samstag (22.12.2018, 11:30 Uhr) im Livestream bei sportschau.de

Beckhaus löst als Fünfter das WM-Ticket

In einem packenden Finale bei dichtem Schneetreiben kam außerdem Leon Beckhaus (Miesbach), der lange um einen Platz auf dem Siegerpodest mitgefahren war, auf Rang fünf. Nörl und Beckhaus, der bis zum Finale völlig überraschend seine K.o.-Läufe gewonnen hatte, sind damit auch für die WM im Februar (1. bis 10. Februar) in Park City/USA qualifiziert.

Nörl zuvor noch nie auf dem Podium