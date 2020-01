Snowboarderin Hofmeister Zweite in Slowenien

Hofmeister erreichte in ihren Läufen am Samstag (18.01.2020) zunächst mit souveränen Erfolgen das Finale. Dann aber brachte sie ihr Rennen gegen Olympiasiegerin Ester Ledecka aber nicht zuende. Vor wenigen Tagen in Bad Gastein hatte die 23-Jährige die Tschechin im Endlauf noch bezwungen.

Selina Jörg (Sonthofen) scheiterte wie Carolin Langenhorst (Bischofswiesen) im Achtelfinale. In der Männer-Konkurrenz blieb der WM-Dritte Stefan Baumeister (Aising-Pang) bereits in der Qualifikation hängen. Der Italiener Edwin Coratti holte seinen dritten Weltcup-Sieg.