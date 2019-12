Snowboarderin Hofmeister gewinnt Parallel-Riesenslalom

Bei strahlendem Sonnenschein in Bannoje im Südural setzte sich Ramona Hofmeister (Bischofswiesen) am Sonntag (08.12.2019) im Finale gegen Jenny Ladina aus der Schweiz durch. Damit holte sich die Olympia- und WM-Dritte den fünften Weltcupsieg ihrer Karriere.

"Das ist so verrückt, in bin so glücklich" , sagte Hofmeister. Die 23-Jährige war im März an der Schulter operiert worden und deshalb erst mit zwei Monaten Verspätung in die Saisonvorbereitung eingestiegen.

Jörg diesmal im Viertelfinale draußen

Im Parallel-Slalom am Vortag hatte Selina Jörg den zweiten Platz belegt. Am Sonntag schied die Sonthofenerin im Viertelfinale gegen Jenny aus. Dennoch zog auch sie ein positives Fazit. "Ein super Start in die Saison, besser kann man es sich nicht wünschen" , sagte sie. Melanie Hochreiter hatte es am Sonntag nicht in die Finalläufe geschaffft.

Cheftrainer: Team hat geliefert

Bei den Männern überzeugte Stefan Baumeister (Aising-Pang) am Sonntag mit Platz fünf. Den Sieg holte sich der Österreicher Karl Benjamin. Cheftrainer Paul Mark meinte: "Mein Team hat wirklich super abgeliefert. Ich bin sehr zufrieden."

dko/dpa | Stand: 08.12.2019, 10:23