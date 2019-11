Deutsche Snowboarder streben weiter Richtung Weltspitze

Bei der Saison-Eröffnungspressekonferenz von "Snowboard Germany" - dem deutschen Snowboardteam - war in erster Linie gute Laune angesagt. Nach der überaus erfolgreichen Vorsaison mit insgesamt 17 Podiumsplatzierungen ist das nachvollziehbar. Trotz fehlender Großereignisse in dieser Saison soll sich nicht auf den Erfolgen ausgeruht werden. Stattdessen gibt es Investitionen in Bereichen, wo das deutsche Team im Vergleich zur internationalen Konkurrenz noch Nachholbedarf hat. Damit sollen weitere wichtige Grundlagen geschaffen werden.

" Wir wollen nach der letzten, einmal mehr überragenden Saison, das hohe Niveau halten ", erklärte Sportdirektor Andreas Scheid am Dienstag (05.11.2019) in München. Gelingen soll das indem man " weiter auf Qualität und Professionalität in allen leistungsrelevanten Bereichen wie Material oder Betreuung " setzt. So werden neue Trainer das vorhandene Team unterstützen, etwa der Weltcup-erfahrene Italiener Meinhard Erlacher, der schon die italienischen Racer als Cheftrainer betreut hat.

Landingbag für Stützpunkt Götschen/Bischofswiesen

Eine wichtige Investition in die Zukunft der Freestyle-Disziplinen und Teil der Umsetzungsmaßnahmen der Strukturreform 2019-2022 ist die Errichtung einer Landingbag-Anlage am Stützpunkt Götschen/Bischofswiesen. Mit diesem großen Luftkissen können neu-erlernte Tricks besser geübt werden, bevor die Athleten und Athletinnen diese das erste Mal auf Schnee probieren. Damit könne laut Freestyle-Bundestrainer Michael Dammert " die strukturelle Lücke zu den anderen Nationen " geschlossen werden. " Wir haben eine junge dynamische Mannschaft aufgebaut, die auf dem Weg in die Weltspitze ist. Um Sprünge und Tricks von höchster Schwierigkeit zu lernen, gehen wir methodisch mit einer Dreierfolge vor: Trampolin, Landingbag, Schnee. Ein Landingbag ist wichtig, weil es Sicherheit im Trainingsalltag bietet und unsere Athletinnen und Athleten bestmöglich auf die Umsetzung neugelernter Tricks im Schnee vorbereitet. "



Verbandspräsident Prof. Hanns Michael Hölz ergänzt in diesem Zusammenhang: " Es ist essentiell, unseren Nachwuchs-Athletinnen und -Athleten sowie den erfahrenen Ridern die Chance zu geben, sich weiterzuentwickeln. Wir erhoffen uns daher einen großen Schub für die Freestyle-Sparte über alle Leistungsebenen hinweg ."

Für besondere Tricks braucht es beste Trainingsbedingungen. Diese schafft Snowboard Germany mit der Anschaffung eines sogenannten Landingbags.

Saisonziele der Snowboarder

Race

Der Fokus der Racer liegt ganz klar auf der Weltcup-Rennserie. Das große Ziel: " die Athleten am Ende des Jahres auf das Gesamtpodium zu bringen ", wie Disziplin-Trainer Paul Marks erklärt. Zudem sollen die Trainingscamps bereits als Vorbereitung auf die kommenden Großereignisse dienen. " Wir sind momentan das Team, das es zu schlagen gilt, und der Rest der Welt beobachtet, was wir tun, um an uns vorbeizukommen ", so Marks. Als Grund dafür sieht der Coach die Investitionen ins Nachwuchsteam, der Stärkung des Trainergespanns und der zusätzlichen Trainingseinheiten, die geschaffen wurden. " Unser Ziel, auf allen Ebenen der Vorreiter im Raceboarden zu sein, nimmt weiter Formen an und wird auch die Grundlage für zukünftigen Erfolg sein ."

Freestyle