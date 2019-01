Wintersportnews vom Neujahrstag - Tournee für Freund beendet

Ohne Severin Freund, dafür aber mit Andreas Wellinger und Constantin Schmid geht die Vierschanzentournee der Skispringer am Donnerstag (03.01.2018) in Innsbruck weiter. Das sagte Bundestrainer Werner Schuster nach dem Neujahrsspringen in der ARD .

Schuster: "Ist für ihn eine Befreiung"

Severin Freund

Freund ist nach seiner langen Verletzungspause noch nicht wieder in Form und verpasste in beiden Tournee-Springen das Finale der Top 30. "Er probiert alles. Aber man sieht, dass sein Springen auch unter Druck nicht besser geworden ist" , sagte Schuster in der ARD und fügte hinzu: "Ich glaube, es ist für ihn eher eine Befreiung. Wir schauen, dass wir für ihn ein Ersatzprogramm aufstellen."



Statt Freund darf dagegen Constantin Schmid die Tournee fortsetzen. Der 19-Jährige nimmt in der Quali von Innsbruck und Bischofshofen Anlauf für seine Weltcupspringen 14 und 15. Bisher war er Oberaudorfer vorranging im Continental Cup an den Start gegangen, bei der Tournee kam er in Oberstdorf auf Rang 24 und in Garmisch auf Rang 29.

Schuster: Wellinger "wird sich steigern"

Weiter dabei ist auch Andreas Wellinger - obwohl er die Finals der Top 30 sowohl in Oberstdorf als auch in Garmisch verpasste. Schuster sagte zu seiner Entscheidung: "Andi Wellinger lassen wir drin, auch wenn er noch mit Null punkten dasteht. Das Leben hat immer wieder Überraschungen parat. Er kommt ja nicht vor irgendwoher. Er wird sich steigern, speziell in Innsbruck."

Die deutschen Starter für Innsbruck

Markus Eisenbichler

Karl Geiger

David Siegel

Richard Freitag

Constantin Schmid

Stephan Leyhe

Andreas Wellinger

Peter Prevc steigt aus Tournee aus

Für den früheren Vierschanzentournee-Gesamtsieger Peter Prevc aus Slowenien ist die Tour vorzeitig beendet. Nachdem der 26-Jährige die Qualifikation für das Neujahrsspringen verpasst hatte, schrieb er auf Instagram: "Es war ein schlechter Tag für mich heute. Meine Sprünge waren schlecht, so dass ich die Heimreise angetreten habe" . Prevc hatte vor drei Jahren drei von vier Springen gewonnen und so auch den Tournee-Gesamterfolg eingefahren. Auch sein jüngerer Bruder Domen Prevc, der sogar bei beiden Springen die Qualifikation verpasst hatte, soll die Stationen in Österreich nicht mehr mitmachen.

dh/dpa | Stand: 01.01.2019, 16:19