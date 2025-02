Skispringen Frauen Wind-Lotterie - Skispringen der Frauen verschoben Stand: 07.02.2025 16:59 Uhr

Zu viel Wind! Das Weltcupspringen der Frauen in Lake Placid wurde zum Nervenspiel. Um 0.15 Uhr (MEZ) bekommen die Skispringerinnen eine neue Chance.

Bei frostigen Temperaturen von Minus 10 Grad und äußerst windigen Bedingungen wollte Deutschlands beste Skispringerin Katharina Schmid auf der Großen Olympiaschanze in Lake Placid eigentlich näher an die Gesamtweltcupführende Nica Prevc (SLO) heranrücken. Doch die Entscheidung verzögert sich.

Lange Wartezeiten bis zur Entscheidung

Die teils stürmischen Winde sorgten im US Bundesstaat New York am Freitag (07.02.25) allerdings für zahlreiche teils lange Unterbrechungen und brachten keine konstant gute Bedingungen.



Was in einem guten Wind-Fenster beim überhaupt ersten Weltcup der Frauen in Lake Placid im ersten Versuch möglich gewesen wäre, hatte Pola Beltowska mit Startnummer sechs gezeigt. Die Polin setzte nach 131 Metern auf und erzielte damit einen neuen Schanzenrekord.



Nach 13 Athletinnen wurde der Wettbewerb allerdings abgebrochen. Nach der Qualifikation der Männer soll es für die Frauen um 0.15 Uhr (MEZ) jetzt einen neuen Anlauf geben.

Quelle: mla