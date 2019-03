Werner Schuster springt vom Karussell ab

Als Schuster 2008 kam, lag das deutsche Skispringen am Boden. Der Hype um Martin Schmitt und Sven Hannawald, die mit ihren Erfolgen wie Pop-Stars gefeiert wurden, war zu dieser Zeit abgeflacht und neue Überflieger nicht in Sicht. Der Negativtrend ließ sich nicht mehr stoppen. Der DSV handelte, suchte und fand: Werner Schuster.

"Ich hatte schlaflose Nächte"

"Österreicher soll deutsche Skispringer beflügeln" , titelten die Zeitungen. Der damals 38-Jährige beerbte den glücklosen Peter Rohwein. Für den Job beim DSV kündigte Schuster nach nur einem Jahr seinen Vertrag als Schweizer Nationaltrainer. Die Eidgenossen grämten sich, die Deutschen rieben sich die Hände. Der Skisprung-Fanatiker aus dem Kleinwalsertal sollte das deutsche Skispringen wieder salonfähig machen. " Am Anfang gab es schon Phasen, in denen ich den Druck gespürt habe. An sich schlafe ich sehr, sehr gut. Aber es gab Nächte, in denen ich wirklich Angst hatte. Da bin ich um vier Uhr aufgewacht, lag dann mehrere Stunden wach und habe mir gedacht, geht das irgendwie gut heute?" , erzählte Schuster unlängst.

WM -Silber für Schmitt

Die schlaflosen Nächte wurden schnell weniger, denn die Erfolge stellten sich ein. Schmitt, der zwischen 1998 und 2002 seine erfolgreichsten Jahre hatte, gewann 2009 bei der WM in Liberec noch einmal Silber von der Großschanze. Es war Schusters erster großer Titel als deutscher Skisprung-Bundestrainer. "Der Werner zeigt uns den Weg" , lobte Routinier Schmitt. Schuster hatte vor allem ein: Ein Händchen für die Situation. Er setzte auf den Nachwuchs, ohne die Erfahrenen abzuschreiben.

"Besonderes Verhältnis" zu Freund

So konnten sich Talente entwickeln. Auch wenn das einige Zeit dauerte. Andreas Wellinger gewann unter Schuster 2018 Olympia-Gold. Severin Freund reifte zu einem Weltklassespringer. Er flog mit Schuster zu 22 Einzelsiegen im Weltcup und drei WM -Goldmedaillen. Mit der Mannschaft gewann Freund dazu 2014 Olympia-Gold. " Er denkt viel über unser Team und jeden Einzeln nach. Er ist ständig dabei zuschauen, wie wir bessern werden" , lobte Freund. Schuster beschreibt das Verhältnis zu seiner langjährigen Nummer 1 als "besonders" . "Es war nicht zu nah, es war aber nah genug, dass er mir in Schlüsselsituationen voll vertraut hat" , so der Coach. "Aus meiner Sicht gibt es ein Prinzip der optimalen Nähe. Wenn man zu nah am Sportler dran ist, ist das schlecht. Dann entscheidet man nicht mehr richtig unabhängig. Wenn zu viele Emotionen dabei sind, fällt es einem schwerer, auch mal unangenehme Maßnahmen zu ergreifen. Zu weit weg darf man aber auch nicht sein. Gerade beim Skispringen ist Vertrauen wichtig."

Trainer als Berufung

Schuster war einst selbst ein aktiver Springer. Er kam zwischen 1987 und 1995 auf mehr als 50 Weltcupstarts, wurde aber meist im zweitklassigen IBU-Cup eingesetzt. Noch während seiner aktiven Laufbahn begann er an der Universität in Innsbruck ein Studium in Sport und Psychologie. Als Skisprung-Trainer war er im österreichischen Nachwuchsbereich tätig und ab 1998 auch Trainer am Skigymnasium Stams. Schuster gilt als wichtigerer Förderer von Gregor Schlierenzauer.

Bleibt Schuster beim Skiverband?

Dem Skispringen wird Schuster immer treu bleiben. In welcher Form, darauf wollte er sich bisher nicht festlegen. Es sei ziemlich unwahrscheinlich, dass "ich jetzt direkt wieder so einen Posten übernehme, aber in der Zukunft könnte das schon sein" . Es könne auch sein, dass es wieder Richtung Nachwuchstrainer gehe. Das sei immer sehr erfüllend gewesen. Auch ein ganz anderer Posten sei möglich. Sicher fest steht nur: "Es wird irgendwas mit Skispringen zu tun haben, weil das mein Leben ist und ich das am besten kann." Horst Hüttel, Sportlicher Leiter Skisprung im Deutschen Skiverband ( DSV ), wünscht sich jedenfalls, dass Schuster dem DSV treu bleibt. "Wir bauen eine Akademie auf, in der wir unter anderem Führungskräfte weiterentwickeln wollen. Er wäre der ideale Partner. Wir haben ihm ein klares Angebot unterbreitet" , sagte Hüttel nach dem letzten Saisonspringen am Sonntag (24.03.2019) in Planica in der ARD .

Stefan Horngacher Wunschkandidat auf Schuster-Nachfolge

Wer wird aber Nachfolger von Schuster als deutscher Bundestriner? Alles deutet auf Stefan Horngacher hin. Horngacher, gleicher Jahrgang wie Schuster, legte am Sonntag (24.03.2019) seinen Posten als Trainer der Polen nieder. Horngacher selbst und Hüttel bestätigten zudem, dass es Vertragsgespräche gibt. Letzte Details müssten aber noch geklärt werden. Bereits in den kommenden Tagen könnte aber schon feststehen: Nachfolger des Österreichers Schuster wird der Österreicher Stefan Horngacher.