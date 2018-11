DSV-Adler überstehen Qualifikation

Alle sieben deutschen Starter haben sich am Freitagabend in Wisla für das Springen am Sonntag qualifiziert. Den stärksten Eindruck auf der Adam-Malysz-Schanze im polnischen Süden hinterließen Stephan Leyhe (Willingen) und Karl Geiger (Oberstdorf), die mit Sprüngen auf 133 Meter und 129 Meter auf die Ränge drei und vier einkamen.

Auch Pius Paschke (Kiefersfelden, 124,0 m) und David Siegel (Baiersbronn, 123,5 m) präsentierten sich als Zehnter und Zwölfter stark. Markus Eisenbichler (Siegsdorf, 121 m), Richard Freitag (Aue, 116,5 m) und Andreas Wellinger (Ruhpolding, 112 m) schafften es ebenfalls in das Feld der besten 50.