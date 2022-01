Althaus springt beim Prolog in Willingen auf Platz zwei

Die Oberstdorferin Katharina Althaus kann mit viel Selbstvertrauen in die anstehenden Einzelspringen beim Heimweltcup in Willingen gehen. Die Olympia-Zweite von Pyeongchang sprang beim Prolog am Freitag (28.01.2022) auf 136 Meter (109,7 Punkte) und musste sich damit nur knapp Yuki Ito aus Japan geschlagen geben (139,5 Meter/110,6 Punkte). Dritte wurde die Gesamtweltcupführende Marita Kramer aus Österreich (131,5/105).

Schanzenrekord durch Ito

Ito hatte bereits im zweiten Trainingsdurchgang ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Dank perfekter Windverhältnisse sprang die Japanerin auf 154 Meter - Schanzenrekord.

Die übrigen DSV-Athletinnen verpassten Sprünge in die Top Ten. Juliane Seyfarth (WSC Ruhla) kam als zweitbeste Deutsche mit 109,5 Metern auf Rang 14. Selina Freitag (SG Nickelhütte Aue) auf Platz 20 und Pauline Heßler (WSV Lauscha) auf Platz 23 landeten mit ihren Sprüngen deutlich unter 100 Metern.

Frauen feiern Premiere in Willingen

Da insgesamt nur 28 Springerinnen kurz vor Beginn der Olympischen Spiele an der Mühlenkopfschanze dabei sind, waren alle Teilnehmerinnen bereits automatisch für die Springen am Wochenende qualifiziert. Die beiden Einzelspringen (im Liveticker auf sportschau.de) finden am Samstag (13 Uhr) und Sonntag (10 Uhr) statt. Zudem tritt die deutsche Mannschaft am Freitag ab 16 Uhr im ersten Mixedspringen der Saison an. Der Weltcup in Willingen wird erstmals auch in der Frauen-Konkurrenz ausgetragen.

Gesamtweltcup: Althaus auf Rang zwei

Althaus, die beim Weltcup in Lillehammer im November triumphierte, liegt im Gesamtklassement mit 506 Punkten derzeit auf Platz zwei hinter der Führenden Kramer (710). Zudem stand Deutschlands beste Skispringerin in dieser Saison vier weitere Male auf dem Podest. Beim letzten Weltcup im slowenischen Ljubno ob Savinji wurde sie Achte. Die im Anschluss geplanten Wettbewerbe in Japan fielen aus.

jsc | Stand: 28.01.2022, 13:25